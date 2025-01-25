地球初戀奇幻續作鎖定新導演！《女巫》鬼才導演有望編導

鬼才編導羅柏艾格斯最近剛以新片《吸血鬼：諾斯費拉圖》重新詮釋不死吸血鬼傳說。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由被譽為「地球初戀」的奧斯卡女星珍妮佛康納莉主演的1986年奇幻電影經典《魔王迷宮》一直傳出要拍攝續集，日前再爆全新導演人選，鎖定了剛以《吸血鬼：諾斯費拉圖》創下生涯新紀錄的鬼才編導羅柏艾格斯。

先前傳出要拍續集時，導演人選曾為《奇異博士》導演史考特德瑞克森，目前除了希望由艾格斯執導，劇本也有望由他撰寫，目前相關劇情尚未曝光，只確定不是重啟翻拍，而是一部延續前作的續集。

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《魔王迷宮》由珍妮佛康納莉（左）和已故的大衛鮑伊主演。（翻攝自IMDB）

《魔王迷宮》電影由大衛鮑伊和珍妮佛康納莉主演，木偶大師吉姆韓森執導，據悉，韓森的家人也參與續集製作。

而導演艾格斯曾執導《女巫》、《燈塔》及《北方人》等口碑佳作，《吸血鬼：諾斯費拉圖》上映期間也曝光他下一部作品將拍攝新版恐怖片《狼人》（不是正在台灣上映的那部），相當忙碌。《吸血鬼：諾斯費拉圖》台灣方面預計2月21日正式上映。

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