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娛樂 最新消息

侯怡君「暴打小三」楚宣淪沙包 認了「情緒到頂端」還原拍戲過程

侯怡君（左）、楚宣在《好運來》有不少肢體衝突戲。（資料照，民視提供）侯怡君（左）、楚宣在《好運來》有不少肢體衝突戲。（資料照，民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕侯怡君近期在老公蕭大陸製作的民視八點檔《好運來》飾演女主角，一開始分飾兩角，她在劇中和飾演小三的楚宣有肢體衝突戲，有傳她入戲太深，不慎將楚宣打受傷，連電視台高層也看不下去，提醒她要收一點，以免嚇到觀眾。對於傳聞，她17日深夜於臉書回應。

楚宣在《好運來》飾演小三「蕭麗芬」。（資料照，民視提供）楚宣在《好運來》飾演小三「蕭麗芬」。（資料照，民視提供）

侯怡君和蕭大陸愛情長跑20年，2021年爆出「小三之亂」，她多次和小三正面對決，這回在《好運來》楚宣有不少爭吵戲，日前演出兩人攤牌橋段，兩人事前已討論好「來真的」，為的就是不想NG重拍，然而平常有在運動的侯怡君身手矯健，讓楚宣完全處於下風，但卻讓不少人聯想，是否想起昔日的「小三之亂」，舊恨湧上心頭，藉機將當年的氣出在飾演小三楚宣身上。民視表示，「侯怡君是專業演員，依照劇情鋪排，提供觀眾看戲的情緒價值。」

侯怡君（左二）隔5年再拍八點檔，在《好運來》與劉至翰（左起）、楚宣、倪齊民有精彩對手戲。（資料照，記者潘少棠攝）侯怡君（左二）隔5年再拍八點檔，在《好運來》與劉至翰（左起）、楚宣、倪齊民有精彩對手戲。（資料照，記者潘少棠攝）

侯怡君在臉書直言：「爭吵互毆的戲碼，對於演員來說，向來都是一種不輕鬆的挑戰。」她自嘲有著「天生壞女人」的長相，所以拍攝衝突戲得要更加小心，對於不小時弄傷楚宣，她解釋：「演員們一起認真走戲、套招，說了能借位就借位，頂多後補幾個特寫，來防止意外發生。」每當到了正式拍攝時，「我們彼此的情緒到達頂端，就算真的碰觸到了，也是繼續下去不耽誤，因為我們都希望能夠一次ok，當下真心不知道導致了對手的瘀青，我也沒發現自己的臉跟嘴被抓傷抓破。」

侯怡君向參與《好運來》的藝人打氣喊話：「我們真的都好棒，都是敬業的演員，真心感謝我們一起精彩的演出，謝謝所有專業演員，觀眾肯定是我們演員的動力。」

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