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中國勢力伸向啦啦隊？琳妲與「寒國人」拍片遭砲轟 20字回應揭內情

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩成員琳妲日前到中國，與疑似參與統戰的網紅「寒國人」拍片，遭到網友砲轟，「為了人民幣什麼都能舔」，更有人跑到琳妲YT上留言質問，對此琳妲則回應，兩人是認識10年好友。

琳妲日前與「寒國人」拍片遭砲轟。（翻攝自IG）琳妲日前與「寒國人」拍片遭砲轟。（翻攝自IG）

琳妲日前出現在「寒國人」的頻道影片中，兩人對話與互動讓網友認為統戰意味濃厚，就有網友留言詢問琳妲：「妳到底有沒有搞清楚寒國人是誰？妳的市場是在中國嗎？趕快說明一下，不然可能會對妳接下來的發展有影響…」琳妲則表示：「認識10年的朋友，去找朋友玩有什麼好說明的啦」，而記者詢問樂天球團，對方至截稿前尚未回應。

YouTuber「剛出新手村的TFu」昨（24）日在頻道發出影片提及此事，指出之前「寒國人」聲稱沒有在中國買房買車，不過觀察對方其他頻道發現，「寒國人」自稱已與房仲成交、在杭州已經有一個家了，這也讓「剛出新手村的TFu」開酸：「果然是有得舔，跟著黨舔，舔著躺。」

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