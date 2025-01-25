劉寶傑堅持「這些」原則 她親爆：為呈現最純粹的自己

資深媒體人姚惠珍表示，劉寶傑（左）並非是無情，而是專注於節目。（翻攝自FB）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉寶傑近日傳出辭去主持18年的《關鍵時刻》，驚爆媒體圈，並引起外界廣泛關注。而同為資深媒體人的姚惠珍，形容劉寶傑表面上看似冷漠，但實際上卻把所有感情投入《關鍵時刻》和觀眾身上，他並非是無情，而是專注。

姚惠珍指出，劉寶傑始終與節目團隊和來賓保持距離，為了保持專業，這樣的做法才能讓他全心專注於節目的呈現。他每天生活簡單，除了節目錄製外，鮮少參加社交活動或飯局。姚惠珍表示，劉寶傑為呈現給觀眾最純粹的自己跟最真實的感受，狠下心斬斷與社會的連結，堅持「不黨、不賣、不私、不盲」的原則。

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其中，姚惠珍也提到，在節目最成功的時候，劉寶傑依舊拒絕各種代言邀約，這樣的選擇或許讓人難以理解，但他一直堅持著新聞人的初心，將自己的原則貫徹到底。或許外界不懂他的「拒絕利益」，但認識他的人都清楚，劉寶傑內心卻始終保有一份最純粹的信念，「新聞萬象、內幕追緝、關鍵時刻，我是劉寶傑」，而他則把這份熱情奉獻給觀眾。

資深媒體人姚惠珍為劉寶傑辭去《關鍵時刻》發聲。（翻攝自FB）

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