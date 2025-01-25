關繼威藏黑暗秘密！《狠狠愛》展超殺身手「需要止痛藥」

〔記者許世穎／綜合報導〕去年底剛來台出席金馬盛會的奧斯卡最佳男配角關繼威，首度領銜主演好萊塢動作大片《狠狠愛》，在片中飾演一位看似個性溫和的房仲馬文，卻背負著一個他極力想要擺脫的「殺手」過往以及黑暗祕密，讓他發揮本身擁有的武術背景，再展精彩身手。

該片在特技設計的指導下，融合東西方動作風格，將經典香港電影的肢體喜劇風格和複雜動作設計，結合製片公司87North先前《特技玩家》、《暴戾夜》等片特有的角色主導的激鬥風格，每場打鬥都反映了角色的情感歷程，從一開始的克制精準，隨著他精心建構的假面開始崩裂，逐漸發展成爆裂激鬥。

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關繼威（左）在《狠狠愛》上演不少動作戲。（UIP提供）

曾執導《捍衛任務》、《子彈列車》等片的製片大衛雷奇意識到關繼威的武術背景所帶來的獨特機會，「由關繼威來飾演這個角色真是太棒了，他擁有豐富的特技演員和演員經歷，接受過像元奎那種高手的訓練，最近又在《媽的多重宇宙》中展現了他的武術技巧，他也熟悉特技團隊所使用的肢體語言，他融入我們的製作流程相當順利。」

雷奇表示，通常他們需要為演員量身訂製風格，「但關繼威的多才多藝讓我們可以嘗試大多數演員做不到的東西，他甚至協助打造動作，以契合他的角色和電影的基調，以及他對香港動作片的深刻認識，帶來了出色的想法。」

對港片共同的熱愛，也讓兩人在創作上立刻就產生默契，關繼威表示：「大衛雷奇和我一樣，都是看同樣的經典香港動作片長大：成龍、甄子丹、李連杰，他把在香港工作時學到的東西，以嶄新的視角帶回好萊塢。」

在兩個半月的準備期間，關繼威笑說和其中一位教練馮江的關係可說是「愛恨交織」，「我會假裝說：『天哪，好痛。」』他會立刻看穿然後說：『需要再加重量。』我不斷要求在動作編排中加入更多踢腿動作，想重新找回我的跆拳道時光，我確實做到了，只是比以前需要多來點止痛藥。」

電影描述一名在密爾瓦基州郊區工作的房仲馬文蓋伯，有一天突然收到過去搭檔蘿絲寄來的緋紅色信封，讓他被迫重新回到一個無情殺手的世界、面對一直糾纏著他的選擇，以及他從未真正逃離的過去。《狠狠愛》將於2月7日在台上映。

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