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娛樂 最新消息

遭中居正廣染指！被害女律師首發聲 竟慘遭粉絲灌爆

中居正廣宣布引退，攻占日本各大媒體版面。（達志影像）中居正廣宣布引退，攻占日本各大媒體版面。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中居正廣爆發性醜聞風波，昨天（24日）宣布退出演藝圈，今天（24日）受害女性首度透過律師正式發聲，「當事人正在用自己的方式努力，希望能成為那些有相同經歷、感到痛苦的女生的力量。」

日媒《體育報知》報導，律師指出，受害女性不僅僅只是努力重拾過去的生活，也為了能夠幫助那些有著相同經歷的人努力，而向前邁進，律師也強調會成為受害女性的後盾，讓她安心的為此目標繼續努力。對於中居正廣宣布引退，被問到受害女性的看法？律師表示不便回應。

中居正廣爆出性醜聞風波，受害者疑似為富士電視台的女主播，傳出中居正廣付出9000萬日圓和解。事後中居正廣坦承卻有此事，卻稱會繼續進行演藝圈的工作，引來眾怒，加上富士電視台社長港浩一在記者會上火上加油，處置不當，導致多家贊助商抽掉廣告，而中居正廣更是被代言、節目全面切割，成為燙手山芋，昨天宣布引退，晚節不保。

中居正廣是SMAP出身，人氣很高，此次宣布引退讓許多粉絲相當不捨，導致有不少粉絲到疑似為受害女性的IG謾罵，紛紛表示，「還我中居正廣」、「不是都已經和解了嗎，為什麼還要引退」、「都沒說發生什麼事情，就引退了嗎！」這些檢討受害者的言論，再度掀起日本網友的怒火，這件事情恐怕不是中居正廣說要引退就能結束的。

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