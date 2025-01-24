撇與陳美鳳較勁！白冰冰宣布進軍YT界 突點名男星跟她睡

白冰冰、民視執行副總許念台等人。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰今（24）日她出席尾牙開心宣布節目《超級冰冰Show》年後會改版加入新單元外，她也透露將主持網路節目、開設YouTube頻道《誠懇逗陣》，因為名稱用台語唸還有「先睏逗陣（先睡一起）」的諧音，白冰冰被問到節目是否會在床上和來賓訪談，她則笑回是很不錯的主意更脫口表示：「想找郭忠祐跟我睡！」

今天郭忠祐、蔡家蓁、明亮、蔡亞露、陳思瑋、Give me five少女隊、跆拳道銀牌國手胡子萱，以及《天知道》劇集女主角鄭詠心也專程從南部上來，現場熱鬧非凡，白冰冰透露年後會推出YT頻道《誠懇逗陣》，前兩集分別開箱民宿和飯店，之後也打算要開箱豪宅，也透露一集製作費用都要花幾十萬，白冰冰不計較節目營利，她表示：「剛開始要先給大家好看的，現在大家都等著看我的作品。」

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白冰冰。（記者陳奕全攝）

而白冰冰今年與陽帆、陳美鳳、阿翔、賴慧如等人主持除夕《民視第一發發發》，日前陽帆受訪被問到「雙后」白冰冰、陳美鳳互動，陽帆說：「很好很好，沒說幾句話。」引起外界猜測是否兩人有瑜亮情節，白冰冰則說與陳美鳳是40年的好朋友，且都這把年紀了雙方不會去較勁，「我的座右銘就是：『當我要點自己燈的時候，不要不小心滅了別人的光』，我都這樣跟自己說。」

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