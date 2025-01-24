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中國正妹直播主爆紅獲獎！「本尊上台」全網嚇歪：要報警

中國網紅直播主「幼寵」。（翻攝自微博）中國網紅直播主「幼寵」。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日中國一款熱門賽車手機遊戲「QQ飛車」舉辦網紅頒獎典禮，頒獎給年度最受歡迎的直播主，其中一名高人氣正妹「幼寵」獲獎，然而，現身上台領獎後，真實樣貌與網路上的照片落差太大，讓粉絲全都傻眼，引起討論。

幼寵現身上台領獎，與照片判若兩人，掀起討論。（翻攝自幼寵現身上台領獎，與照片判若兩人，掀起討論。（翻攝自

「幼寵」在遊戲直播中精緻甜美的形象吸引不少粉絲喜愛，日前在「QQ飛車」所舉辦的「天美極速之夜」盛會中，獲得「最受歡迎主播獎」，許多粉絲得知她將罕見現身領獎後都相當期待。沒想到頒獎當天，幼寵上台後卻令現場觀眾都看傻，因為和她本人在遊戲帳號上所使用的照片落差太大，身材也與照片上纖細的身材不同，是較為豐腴的體型。

畫面曝光後，迅速在網路上瘋傳，令不少粉絲感到崩潰哀號，「這修圖也修太大」、「哈哈哈，也太照騙了」、「最近長胖了一點點」、「沒必要自己親自來」「能不能按詐騙處理」、「領個獎職業生涯結束，哈哈哈何必呢，不領不行嗎？」、「報警吧」。

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