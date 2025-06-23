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金曲歌后秀蘭瑪雅心碎 模範父親辭世享耆壽95歲

秀蘭瑪雅（左）沉痛發文，高齡95歲的父親沈行表已於昨日過世。（翻攝自臉書）秀蘭瑪雅（左）沉痛發文，高齡95歲的父親沈行表已於昨日過世。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕金曲台語歌后秀蘭瑪雅今（23）日稍早在社群沉痛發文，表示自己高齡95歲的父親就在昨天功德圓滿，去當快樂的神仙了。秀蘭瑪雅與父親感情非常好，因此許多演藝圈好友都在貼文下方留言，希望她節哀，切莫悲傷過度。

秀蘭瑪雅曾經獲得金曲獎最佳台語女演唱人獎。（翻攝自臉書）秀蘭瑪雅曾經獲得金曲獎最佳台語女演唱人獎。（翻攝自臉書）

秀蘭瑪雅在文中說：「就在昨天6月22日，我最愛的爸爸功德圓滿，去當快樂的神仙了（雙手合十表情符號）謝謝所有來關心和看爸爸的長官朋友們。我的爸爸，愛國家、愛老婆、愛小孩，永遠是我們家的大樹，保護我們平安健康、讓我們成長茁壯。爸爸我們永遠愛您（愛心表情符號）」。

秀蘭瑪雅（右）陪父親一同參加模範父親頒獎典禮。（翻攝自臉書）秀蘭瑪雅（右）陪父親一同參加模範父親頒獎典禮。（翻攝自臉書）

秀蘭瑪雅的父親沈行表長期受到高血壓等慢性疾病困擾，一直都住在養護中心接受專業照護，且秀蘭瑪雅的父親曾經榮獲竹東鎮模範父親代表，讓她覺得很驕傲，陪同爸爸一起出席頒獎典禮時，秀蘭瑪雅燦笑如花，可以這一切如今都成追憶。

在秀蘭瑪雅心中父親是個很棒的人，演藝圈好友楊繡惠、施文彬、王瑞霞等人看到秀蘭瑪雅發文後，紛紛留言希望她要多保重自己，不要過度悲傷。

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