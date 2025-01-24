「脫口秀教母」驚爆離婚 痛揭腥夫婚內出軌

「脫口秀教母」黃小胖。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「脫口秀教母」黃小胖昨（23）在臉書拋出離婚震撼彈，她說「很遺憾地，我即將離婚」，至於離婚原因則是腥夫婚內出軌時間長達1年半。

黃小胖諷刺說「台語賣（罵）髒話，會問候全家 接下來如果我問候『你好不好』就是在罵髒話」。黃小胖透露腥夫與小三建立「一月一日創作工作室」沒想到竟然是慶祝他們的友誼進展、小三生日以及劇本創作事業。更令黃小胖傷心的是，2024年12月30及31日她還安排了全家到花蓮旅遊，結果腥夫表示1月1日要開會，全家人捨棄到花蓮旅遊跨年，只為了成全腥夫「開會」，事後想想，讓她真的很想問候腥夫全家。

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知道腥夫婚內出軌之後，黃小胖果斷決定攤牌，當時腥夫還請求她不要去法院提告，黃小胖以「必須跟女方視訊」作為交換條件答應。黃小胖詢問對方「精神賠償金願意負擔多少？」結果小三支吾其詞回答：「我現在沒辦法回應」，腥夫卻搶著回應願意負擔全部，黃小胖忍不住諷刺：「現在倒是很有責任感」。

黃小胖於社群發長文揭露腥夫婚內出軌長達一年半。（翻攝自臉書）

黃小胖更用自己破碎婚姻開諧音梗玩笑，她好奇網友會不會想敲碗「你好不好」劇場演出，可以看到編劇兼女主角兼準被告。「樂觀其成，畢竟我是劇場人，在這個年代是要飯的」黃小胖不改喜劇人本質，順道加入了時事元素。

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腥夫與小三從2023年7月底開始不正常交友關係，當時黃小胖糾結是否要擴大事業版圖，沒想到「男方也在痛苦糾結，要不要擴大他的性生活。然後我們很有默契地都選擇擴大。就在我忙得要死安排孩子生活與各項工作，晚上十點前哄睡孩子就睡著了的時間點，他也忙著傳親親抱抱我想你的簡訊」。

黃小胖預告「這只是第一篇文」，她更說：「我會用精神賠償金來下廣告預算，追求一種，聽到這個詞，不會聯想到成就感，而是羞恥感」，並表示自己是個善良的人，但選擇善良絕非代表沒有武器。

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