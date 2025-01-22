楊力州號召拍罷免片「遭公然侮辱洗版」！妻報案並提刑事追訴

紀錄片導演楊力州（左）。（本報資料照，記者羅沛德攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕藍委陳玉珍提案刪除文化部補助公視23億元預算，最終改為刪減1%，不過陳玉珍留言嗆文化界「丟掉要飯的碗」，引發影視圈反彈，曾以《奇蹟的夏天》獲金馬獎最佳紀錄片導演楊力州開第一槍，號召業界人士一同投入公民罷免團體的影片支援工作，他同為導演、製片的妻子朱詩倩透露網路上的惡意留言已威脅到其家庭與小孩的人身安全，今表示已報案並提出刑事追訴，並委託律師繼續針對近日於社群媒體刻意人身攻擊、公然侮辱誹謗、洩漏個資與恐嚇之留言進行蒐證。

紀錄片導演楊力州妻子朱詩倩已報案。（翻攝自臉書）

朱詩倩提到自己沈澱多日，因這幾天她和楊力州的臉書出現許多不堪入目的惡意留言，面對留言裡的中傷、誹謗與公然侮辱言詞，「我們能做的，就是先截圖存檔之後刪除或隱藏，避免年幼的孩子看到。」原本不欲理會這些不理性的留言，直到有人把他們住家地址公佈在留言裡，這樣赤裸地恐嚇，「我知道他們的目的是要我恐慌、退卻，但保護孩子免於恐懼，是我的責任。」

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因此她選擇直接面對，「讓公權力來消除這些意欲阻攔我們前進的惡意」。她說自己理解楊力州的性格，「他不張揚，但會一步一步的前進，也請每一位參與的影視創作者們，照顧好自己的身體及心靈，讓我們溫柔、堅定的繼續往前走。」

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