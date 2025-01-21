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陳玉珍嗆「要飯」 導演協會聲明酸：孫中山到處要錢才革命成功

國民黨立委陳玉珍。（本報資料照）國民黨立委陳玉珍。（本報資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕藍委陳玉珍提案刪除文化部補助公視23億元預算引發反彈，最終改為刪減1%，不過陳玉珍留言嗆文化界「丟掉要飯的碗」，引爆戰火。電影導演協會今發出聲明，也向年輕影視工作者喊話，追求夢想的機會少了、更艱難了，「但再窮都還有創作自由，那是前人流血流汗拼來的，千萬不能放棄。」對於陳玉珍的「要飯說」，協會則反嗆「建商的容積獎勵也是在要飯，孫中山先生也是到處討錢才能革命成功。」

中華民國電影導演協會今日上午發出「給年輕影視工作者的公開信」。公開信指出，相信這幾天大家都很悶，「也許是我們中生代的導演不爭氣，讓大家背負著要飯的罵名，真的很抱歉。」聲明結尾也提到，蛇年到了，套用國片《熱帶魚》中巨蛇娘娘文英阿姨的一句話：「回去看你老母」，回家告訴父母你是在做一個值得驕傲的工作。

中華民國電影導演協會今發出公開信。（翻攝自臉書）中華民國電影導演協會今發出公開信。（翻攝自臉書）

協會自認其實影視圈拍片仔的工作狀況比要飯的還慘，夏天曬太陽、冬天冷風吹整天、大清早出門、大半夜才能休息；放飯時常常領了便當就坐在路邊吃，拍戲時被趕來趕去，只差沒被噴水。領了一點不敢跟父母講的微薄酬勞，還是會認真報稅；認真辛苦拍的片賣座時，分不到錢也很開心；票房淒慘時，難過一陣子還是必須繼續幹。

聲明強調「但是我們就是喜歡這份工作」，因為有夢想、有信仰，再艱難都別忘記驅動熱情的是對事物的關懷；關心弱勢、關心公平正義、關心人、關心土地，要飯的人權我們也關心。關心一些沒人關心的事，可能賺不到錢，但我們會活得很充實很自在。

協會也提到就算再艱困，都不要忘記本土文化的重要性，韓國影視能夠打入國際市場正是因為他們重視本土文化、發揚韓國文化，讓其他國家觀眾覺得有特殊性。過去台灣的賣座電影，也幾乎都是和本土文化相關題材。

接著聲明指出，政權會轉替、政客會過去，但一部電影可能幾十年甚至百年後還有人看。別人說你是要飯的，「沒關係，建商的容積獎勵也是在要飯，孫中山先生也是到處討錢才能革命成功，有飯沒飯都謝謝賞飯吃的納稅人和觀眾。」

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