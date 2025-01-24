孔鏘「腳腫如豬腳」查不到病因！露面曝近況最怕要截肢

孔鏘腳發炎。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰主持民視《超級冰冰Show》今（24）日特別舉辦尾牙，節目御用樂隊老師孔鏘露面時走路一拐一拐的，孔鏘受訪透露腳最近發炎，不忘幽默形容腫到像豬腳一樣，目前還查不到病因，坦言最怕的就是截肢。

孔鏘腳發炎。（記者陳奕全攝）

孔鏘受訪曬出自己浮腫的右腳，提到近期錄完春節前最後一集《冰冰show》後腳突然就腫起來，走路會刺痛，檢查後發現不是痛風，也沒有蜂窩性組織炎，跑遍了各大診所醫院仍查不出病因，「最簡易說法就是發炎，開的藥都一樣消炎止痛抗生素，現在就先吃抗生素。」提到翁立友相當關心他，還特別採草藥幫他敷腳。

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孔鏘曬出自己腳腫如麵龜的照片。（記者林欣穎攝）

孔鏘說可能是因為工作太累，免疫力下降，「一個月錄兩天，早上11點到凌晨2、3點。」也說一天加彩排要彈上百首歌，「剛好春節不用錄影、不用踩影音踏板了！現在每天好一點，希望不要拖到過年。」

被問到最嚴重是否會需要截肢？他也說希望是不要，孔鏘本身還有糖尿病，今年也因椎間盤突出看了14多趟醫生，更動了白內障手術，如今66歲的他也感嘆身體健康真的很重要，只希望腳能快點好。

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