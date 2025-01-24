老來俏！ 「花系列」女主王淑娟再度翻紅 貼文破7千讚

王淑娟（左）、李天柱過去在花系列經常搭檔演出。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕1980年起週日必追的《中視劇場》「花系列」劇集近期又累積人氣，中視將過去火紅的花系列剪成短影音，沒想到仍人橫掃千軍，勾起許多網友回憶。其中最受歡迎的就是《喜願花》當中的王淑娟，一則短影音竟然能吸引超過7千個讚，還在持續攀升中。

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花系列固定班底王淑娟近日又翻紅。（翻攝自臉書）

花系列由製作人魏約翰、魏玫娟、王珮華操刀，由大咖演員李天柱、王淑娟、席曼寧、張晨光、涂善妮、林煒、陳莎莉等人擔任固定班底。因具名多以「花」結尾，《孤挺花》、《琉璃花》、《仙人掌花》、《喜願花》、《太陽花》都很有人氣。

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李天柱在《後宮甄嬛傳》中飾演「蘇培盛」公公一角。（翻攝自微博）

王淑娟過去常在花系列擔任女主角，隨著花系列再度翻紅，她的粉絲專業也跟著瘋狂漲粉，近期貼文都收到上千個讚，昨（23）的貼文更突破7千讚大關。隨著花系列再度受到關注，許多劇迷也紛紛笑稱過去在劇裡面扮演英挺小生的李天柱，沒想到在《後宮甄嬛傳》當中卻成了「公公」，且八大戲劇目前正在進行《後宮甄嬛傳》YouTube頻道24小時馬拉松直播，令人感受到花系列真的是回憶殺。

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