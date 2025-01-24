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李珠珢傳5倍價被挖走 啦啦隊前輩曝真實月薪有望「達6位數」

李珠珢正式加盟富邦啦啦隊「Fubon Angels」。（翻攝自IG、臉書）李珠珢正式加盟富邦啦啦隊「Fubon Angels」。（翻攝自IG、臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕20歲南韓啦啦隊女神李珠珢日前宣布加盟富邦啦啦隊「Fubon Angels」，傳出富邦開價5被酬勞的合約，讓李珠珢成為旗下首位全經紀約的啦啦隊。根據過去南韓啦啦隊前輩朴騏良所透露的平均收入來看，推測李珠珢的月薪至少有10萬台幣。

朴騏良曾在節目中談論韓國啦啦隊低薪現象。（翻攝自IG）朴騏良曾在節目中談論韓國啦啦隊低薪現象。（翻攝自IG）

李珠珢如今宣佈來台加盟，傳出富邦開出了5倍價挖角，至於真實金額究竟有多少，外界眾說紛紜。據啦啦隊前輩朴騏良曾在節目中透露，韓國啦啦隊員的薪資每月不到100萬韓元（約新台幣2.2萬元），多數人是採日薪制，因此沒有活動就沒有薪水。藉此推測，李珠珢來台後月薪至少有10萬台幣，數字相當可觀，不過這一猜測尚未獲得證實。

李珠珢日前正式加入富邦悍將大家庭，預計2025年球季首檔主題日，就能看見她穿上Fubon Angels制服登台，李珠珢也表示，「我非常期待正式來台灣成為Fubon Angels一員，在新球季繼續與悍將家人們及所有球迷共創美好回憶。」

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