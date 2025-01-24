韓人氣女團登《紅白》跳破億神曲 超狂卡司曲目曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》將於除夕夜1月28日晚間七點台視主頻播出。日本人氣男團King & Prince更是為此特別在日本打造專屬場景，錄製專屬《紅白》的限定舞台。

人氣女團Kep1er一出場便引起全場尖叫聲。（台視提供）

日本人氣男團King & Prince先是身穿白色帶來《Cinderella Girl》、緊接著獻上動感的《moooove!!》，不僅棚內視覺效果隨著歌曲變化，永瀬廉和高橋海人的服裝也是別具巧思，永瀬廉也分享睽違幾年和友人一起到寺廟拜拜，一行人都抽到「中吉」的好籤， 笑稱很享受過年回老家「一天吃五餐」的特權。

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高橋海人則表示自己只吃三個麻糬，笑說：「為了台灣紅白藝能大賞演出，所以雖然美食當前，還是要做好飲食管理。」並期待透過這次在《紅白》的演出，讓更多人認識King & Prince，也希望到台灣和大家見面的那一天趕快到來。

兄弟檔王子邱勝翊（右）、邱宇辰首度站上《紅白》舞台就展現絕佳默契。（台視提供）

南韓選秀節目首位以團體出道的人氣女團Kep1er，一出場便引起全場尖叫聲，在遊戲環節先是用標準的發音高喊新年快樂，隨後每位成員依序用蛇年吉祥話拜年，在台上大玩戳戳樂贏獎品，帶回紅白拖鞋、金門高粱、茄芷袋等滿滿在地味的紀念品，而後一連帶來《TIPI-TAP》、《Back to the City》兩首歌曲，最後則帶來出道破億曲《WA DA DA》，經典旋律搭配整齊的舞蹈，引起全場沸騰，展現選秀節目出道冠軍團的氣勢，在場Kep1ian更不忘一起大聲應援，也讓小巨蛋現場粉絲感受到滿滿的誠意！

FESITVAL男神BAEKHO先是分享自己在過年時最愛吃年糕湯，還化身「韓文小老師」現場教學年糕湯（떡국）的韓文，而因為BAEKHO非常喜歡吃麻辣鍋，現場也準備好一整鍋熱騰騰的麻辣鍋，最後BAEKHO以一襲咖啡色皮衣外套帥氣壓軸登場，率先帶來SOLO首張迷你專輯的主打歌《No Rules》震懾全場，隨後演唱浪漫情歌《LOVE BURN》，搭配小舞台升降及LED燈光效果，營造夢幻氛圍，最後以性感舞曲《Elevator》掀起全場高潮，魅力指數爆棚，引來粉絲dOnO們尖叫連連。

King & Prince。（台視提供）

連續兩年出席已經好幾年出席《紅白》舞台的鐵肺小公主艾薇，身穿雪白毛衣，露出纖細小蠻腰，展現超強唱功，不僅嗨唱《看我72變》、也帶來自己譜曲的歌曲《不愛就不愛》。在遊戲環節發生假牙意外掉落的插曲，因隨後還要繼續演出，因此反應靈快的迅速將假牙撿起後裝回去，可愛的反應也逗得主持人陳明珠和Lulu哭笑不得，對此艾薇也向觀眾們喊話：「看播出的時候除了找我的假牙，也別忘了觀賞我精彩的表演！」

人氣樂團八三夭接連帶來多首經典曲目，由八三夭和玖壹壹首度合體演唱，瞬間將氣氛推向高峰，兩組夯團組曲《哥哥帶上我》、《東區東區》、《打鐵》及《搖勒搖勒》用搖滾旋律陪伴觀眾迎接嶄新金蛇年。

合體消息一出，便吸引大票粉絲高喊期待的兄弟檔王子邱勝翊、邱宇辰，首度站上《紅白》舞台就展現絕佳默契，新歌和經典夯曲輪番上陣，首先送上全新歌曲《CANDY》 讓人驚喜滿滿，接著演唱經典歌曲《365天》和《那不是雪中紅》組曲耳熟能詳的旋律一響起，就讓粉絲陷入回憶殺之中。

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