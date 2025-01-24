台版N號房！薛仕凌陷性愛包廂 林予晞露奶入酒池肉林

〔記者蕭方綺／台北報導〕林予晞和薛仕凌在公視新戲《死了一個娛樂女記者之後》中，為蒐證變裝潛入頂級招待所，劇組為重現招待所這個大型場景，耗時一個多月搭建，從華麗鏡面大廳到性愛主題式包廂，完整呈現出酒池肉林感的「台版N號房」林予晞和薛仕凌紛紛驚艷於場景逼真程度：「一走進去馬上入戲！」

林予晞（右）和王渝萱在《死了一個娛樂女記者之後》中，為蒐證變裝潛入頂級招待所。（鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》今發布五分鐘片花，提前曝光劇中慾望橫流的私人招待所，為完整重現政商名流的極樂趴，劇組美術團隊耗時一個多月，在中影製片廠搭建出一整間的頂級招待所場景，包含華麗的鏡子牆面大廳、迷宮般曲折的暗黑走廊、多間性愛主題包廂，力求呈現出金錢和權力所堆砌出的酒池肉林感，完全就是「台版N號房」。

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薛仕凌對招待所場景印象深刻，直呼：「超驚豔！一走進場景就很有感覺，能馬上入戲！」為了臥底混入招待所的林予晞，不但妝容火辣豔麗，更是小露酥胸、貼身桃色洋裝清涼上陣，還有被客人捏屁股調戲的橋段，全新體驗讓林予晞笑說：「特地設計這樣的情節，希望可以讓觀眾感受角色進退兩難的困境，拍攝時必須來回重演非常多次，無論是摸人還是被摸都非常不容易，希望能角逐最佳動作設計獎！」

薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》是狗仔攝影記者。（鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》自2月8日起週更兩集，每週六晚間九點在公視、新加坡有線電視Singtel TV播出，晚間十點在Netflix、中華電信MOD、Hami video、CATCHPLAY+台灣、印尼同步上架，2月9日起每週日晚間九點在八大戲劇台播出，3月9日起每週日晚間九點於CATCHPLAY電影台61頻道播出。

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