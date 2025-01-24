郭子乾放話退出演藝圈！鄭人碩秀廚藝不輸總鋪師

〔記者林欣穎／台北報導〕洪都拉斯與曾莞婷聯手主持公視新春特別節目《SuperRun2超吉跑》，將眾演員從片場帶到彰化農村的運動場，特別選在台灣傳統農村打造一系列趣味運動賽事。

郭子乾放話退出演藝圈。（公視提供）

由人氣電影戲劇演員《我的婆婆怎麼這麼可愛2》丁也恬與黃姵嘉、《聽海湧》周厚安與朱宥丞組成「聽海的婆婆隊」；《何百芮的地獄毒白》鍾瑶與孫可芳、《華麗計程車行》郭子乾與曹佑寧組成「何百芮的計程車行隊」、《角頭》施名帥與鄭人碩、《乒乓》彭裕愷與李星緯組成「角頭也愛打乒乓隊」，帶給觀眾前所未有的明星運動會。

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不僅要展現藝人們的體力以外，還要考驗大家在廚房的手藝究竟如何，進行一場「全能便當王」比賽！邀請各隊員協助與隊志工阿姨們一起為60位長輩料理午餐，再由在地鄉親的阿公阿嬤們投票選出表現最好的隊伍，即可獲得積分。

為了爭取獲勝機會，大家都使出了渾身解數，還會趁著空檔拉票，彭裕愷、李星緯打出了金孫牌萌翻一票爺奶，而丁也恬與黃姵嘉因為飾演婆婆與媳婦更讓長輩們相當親切。

沒想到郭子乾見情勢不對，不僅放話若沒有拿到票就要退出演藝圈以外，竟然還使出了他的秘密武器－招牌模仿秀，將他模仿的經典角色們，包含賴清德、韓國瑜、蘇貞昌、郭台銘輪番上演一次，讓大家忍不住哄堂大笑。郭子乾笑說：「氣氛到了我也擋不住我自己，本來只想要模仿1個角色，結果最後變成模仿了4個。」加碼的精采拉票演出還被敵隊的志工阿姨抱怨大超時，就連丁也恬也笑說：「我是覺得我沒轍，但是很佩服！」

施名帥（左起）、李星緯、彭裕愷、鄭人碩組成「角頭也愛打乒乓隊」。（公視提供）

鄭人碩透露自己的廚藝其實是父親從小訓練出來的，因此對於使用大鍋鏟快炒等工序都相當熟悉，一次要煮出60人份的料理也游刃有餘，他表示：「從小我爸就逼我要幫我媽備料，備料久了也就學會做菜了。雖然我們不是做什麼山珍海味，但至少我們有做到兩億給他們吧，一個心意、一個誠意。」

施名帥也證實鄭人碩的好手藝：「我有去過碩哥家吃飯，他做菜的方式就是非常的豪邁、很帥，就是英雄式的做菜法，他那個口味就是比較man的；他是可以一直弄東西出來給你吃的」。

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