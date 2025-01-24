原來李千娜這麼辣！美照流出 驚人身材曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜好身材不藏了！她為了代言的內衣拍攝宣傳照，大票粉絲留言誇讚「很辣」，更透露另一半看了直呼滿意。

李千娜代言內衣。（翻攝臉書）

李千娜去年與老公黃尚禾迎來寶貝兒子「Yellow」的誕生，據了解，這組辣照是她在懷孕之前拍的代言，不過現在的她，早已恢復孕前的身材，甚至還要更瘦。

請繼續往下閱讀...

李千娜分享代言辣照，透露老公很喜歡這些照片，「這次內衣代言拍的很美、很健康，拍攝當下跟回家都會一直跟他分享。」

近來李千娜忙著跑尾牙活動，她也嘗試了短髮造型，甚至騙老公把頭髮剪短了，想要看黃尚禾的反應，她說，「關於長髮、短髮，老公說好像可以半年換一次造型，很多變化，更有新鮮感和驚喜感！」

李千娜分享絕美辣照。（翻攝臉書）

李千娜也笑說，「我絕對不可能剪短髮的，我非常依賴我的長髮，給我很大安全感，所以我不可能剪短的。」

而農曆新年將至，李千娜新年最期待的就是跟家人聚在一起，她期待說，「而且今年是Yellow第一次跟大家過年，會非常不一樣，多了一個新成員寶貝陪伴我們！」她也加碼宣布喜訊，「已經在籌劃專輯和演唱會，今年會宣布這好消息！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法