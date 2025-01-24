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娛樂 電影

港片迷注意！AXN蛇年開春「賀歲港片」 馬拉松連播賀新年

〔記者許世穎／台北報導〕農曆春節即將到來，不少民眾從明（25）日開始放聯假，AXN頻道也將全面蛻變再升級，為影迷帶來更多優質的影視作品及豐富的「蛇年黃金強檔」片單。自年假開始至大年初五，推出年味十足的「賀歲港片」電影馬拉松連播，滿滿的經典笑料，要陪伴大家感受最地道的過年氣氛。

AXN頻道推出年味十足的「賀歲港片」電影馬拉松連播。（AXN提供）AXN頻道推出年味十足的「賀歲港片」電影馬拉松連播。（AXN提供）

從年假開始，AXN陸續播出《滿漢全席》（25日）、《百星酒店》（26日）、小年夜《家有囍事數位修復加長版》（27日）、除夕夜《花田囍事數位修復版》（28日）、初一《家有囍事2009》（29日）初二《花田囍事2010》（30日），接著大年初三到初五笑料不間斷，以《最強囍事》、《八星抱喜》為觀眾帶來更多港片喜劇鬼才黃百鳴風格的經典搞笑作品，還有香港喜劇天王「星爺」周星馳自導自演的《長江七號》，絕對是春節闔家必看！

AXN將播出最強殺神「基哥」基努李維主演的《捍衛任務》1、2集。（AXN提供）AXN將播出最強殺神「基哥」基努李維主演的《捍衛任務》1、2集。（AXN提供）

除了輕鬆幽默的賀歲片，冒險動作片迷的最愛也絕不缺席，帶來全台電視首播的《爆復》、《捍衛任務》和《007：生死交戰》；同時，AXN不忘獻上深受觀眾喜愛的亞洲劇集，包含暖心治癒的台劇《不如海邊吹吹風》將迎來精采大結局、還有多部超人氣韓片強檔獻映，從溫馨到刺激、熱血到暖心，這個春節，AXN頻道包辦全家人的歡笑與感動，陪你一起熱鬧迎新年！

AXN《蛇年新春鉅獻 韓流來襲》片單。（AXN提供）AXN《蛇年新春鉅獻 韓流來襲》片單。（AXN提供）

同時AXN也將上演更多韓國驚悚、懸疑電影，包含驚悚動作強片《失控正義》、《哲仁皇后》申惠善主演的《翻供》、鄭振永首次進軍大銀幕的作品《我裡面的那傢伙》，最後則以《最後的郊遊》講述八旬老人的鄉愁與友情，以生命的豁達與美好為AXN新春片單溫馨收尾，也為9天連假畫下完美句點。

《蛇年瘋追劇 2025春節就看AXN》新春電影片單播出時間：

春節前哨站1/25（六） 18:45 滿漢全席 / 21:00 不如海邊吹吹風 第15.16集 / 23:00失控正義

春節前哨站1/26（日） 19:05 百星酒店 / 21:00 不如海邊吹吹風 第17.18集（大結局） / 23:00翻供

小年夜 1/27（一） 18:50 家有囍事數位修復加長版 / 21:00 007生死交戰 / （隔日） 00:10明日之戰

除夕 1/28（二） 19:10 花田囍事數位修復版 / 21:00 爆復 / 22:50 007生死交戰

初一 1/29（三） 12:30我裡面的那傢伙 / 18:55 家有囍事2009 / 21:00 捍衛任務 / 23:05爆復

初二 1/30（四） 19:00 花田囍事2010 / 21:00 捍衛任務2：殺神回歸 / 23:20明日之戰

初三 1/31（五） 18:55 最強囍事 / 21:00 長江七號 / 22:45捍衛任務

初四 2/1（六） 18:30 八星抱喜 / 21:00 葉問外傳：張天志 / 23:15捍衛任務2：殺神回歸

初五 2/2（日） 19:15 長江七號 / 21:00 最後的郊遊 / 23:20爆復

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