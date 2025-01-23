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娛樂 最新消息

（獨家）揪甘心！江蕙年前送暖 致贈紅包為愛心咖哩店家打氣

江蕙充滿愛心。（寬宏提供）江蕙充滿愛心。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「二姐」江蕙年前送暖，委託友人致贈紅包給提供待用餐的店家「中田咖哩」，另外也探訪需要幫助的民眾致上紅包和水果，讓他們好過年。

中田咖哩分享江蕙贈送的紅包，將繼續幫助需要幫助的人。（翻攝自臉書）中田咖哩分享江蕙贈送的紅包，將繼續幫助需要幫助的人。（翻攝自臉書）

江蕙的紅包上寫著「中田咖哩，感謝有您們，謝謝！新年快樂！」店家也發文：「感謝二姐江蕙，過年前還請朋友送來捐待用餐費用給我們，還說要送我兩張演唱會門票，再告訴她可以參加日期，也謝謝二姐的愛心，我們真的非常感動，我們也會繼續提供待用餐給更多需要幫助的人。」

雖不透露金額，但據了解，江蕙分別致送紅包為持續做善事的咖哩店家打氣，另外也探訪當初曾得到咖哩店幫助的父親，江蕙委託人離開時，老父親還在街口徘徊，雖得到天后的幫助，卻似乎對於接下來日子該怎麼過仍有不確定感。

不少人知道江蕙的善舉，紛紛留言感謝江蕙的善意，也支持中田咖哩繼續幫助更多需要幫助的人。

過去中田咖哩幫助瘖啞二寶爸，故事感動江蕙，這次江蕙除了送紅包繼續支持咖哩店家的善心，也關心那位二寶爸的生活狀況。據了解，過去江蕙首次找到這位爸爸，給了他一筆生活費，他雖沒法講話，但寫紙條給江蕙，看得出心情感動但忍住淚水，這次江蕙委託人卻發現，這位爸爸臉上神情多了落寞感，似乎像是，即使收到江蕙給的紅包，生活可以好過一點點，但又能維持生活多久？

此外，中田咖哩收到江蕙紅包，非常訝異問：「她還要捐喔？」並感動表示之後江蕙開演唱會，想要送花祝福。但江蕙友人回應，花會凋謝，無須花錢買花，希望他們把錢留下來繼續提供給需要待用餐的民眾，也感謝店家的努力奉獻。

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