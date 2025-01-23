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趙露思也玩起九宮格？ 網友紛猜有隱情

中國女星趙露思先前爆出失語停工，疑似與遭人霸凌有關。（翻攝自IG）中國女星趙露思先前爆出失語停工，疑似與遭人霸凌有關。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星趙露思先前爆出失語停工，疑似與遭人霸凌有關，近日她健康狀況越來越好，已經可以擺脫輪椅，自行行走。近日她更在社交平台分享一組九宮格照片，向粉絲報告自己的休養時光如何度過。不過，許多網友紛紛猜測，趙露思會不會在九宮格圖片當中隱藏著想向外界傳達消息？

趙露思在微博曬出九宮格照片。（翻攝自微博）趙露思在微博曬出九宮格照片。（翻攝自微博）

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趙露思曬出的九宮格照片中有貓、狗、她自己在陽光下的模樣，除了圖片之外，並無配文，僅有一個像張太陽的光芒圖示。粉絲猜測趙露思或許想透過太陽圖示表達對陽光的渴望，並認為她正在努力休養，積極準備回歸工作。

趙露思正在休養，但預告1月25日將出席成都的商業活動。（翻攝自IG）趙露思正在休養，但預告1月25日將出席成都的商業活動。（翻攝自IG）

也有不少網友發現趙露思發文的時間接近凌晨一點，這時間太晚，懷疑她是否真的有好好休養？不過，目前已知趙露思即將在本月25日復工，因為她已經安排好工作，屆時她將參加成都舉辦的春節歡聚百人宴。

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