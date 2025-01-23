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名導不忍了！遭諷「要飯還有理由」 憤提健保強硬回擊

《國際橋牌社》導演汪怡昕時常關注時事並發表意見。（資料照；記者胡舜翔攝）《國際橋牌社》導演汪怡昕時常關注時事並發表意見。（資料照；記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視23億預算，更諷刺「丟掉那隻要飯的碗」引來影視圈反彈，豈料一名網友出言不遜再嗆「要飯還有理由」。為此，《國際橋牌社》導演汪怡昕也不甘示弱，憤以全民健保為例強硬回擊。

針對陳玉珍提案刪除文化部補助及開嗆影視圈「丟掉那隻要飯的碗」的行徑、言論，汪怡昕今（23日）稍早在臉書上釋出一張對話截圖，可見一名網友在《國際橋牌社》臉書粉專留言嗆聲：「要飯還有理由的，你長不長大，關全體納稅人何鳥事？」 

相關新聞：公視23億元遭砍激怒王小棣 怒問：董監事為何兩黨決定

對於該網友的言論，汪怡昕強調有很多議題其實可以好好討論，但扁平化的發言就只值得扁平化的回覆，隨後以全民健保為例強硬反嗆：「你看病全自費嗎？還是有用健保？」他更狠譏：「對遇事不討論，只會拿『我有繳稅』來說事的人，不就是腦殘嗎？」

汪怡昕認為每項該討論的議題，但都會有人不討論直接嗆有自己的稅金，「也對啦，稅金是該好好使用，但，你有沒有繳稅？還真說不定耶！」此話一出，許多網友紛紛讚爆並表示：「所以他看病等於是要飯（扁平化結論）。」汪怡昕則笑回：「哈哈哈，這邏輯沒問題！」

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