包偉銘忍傷秀劈腿絕活 歐弟被拱拚4胎尷尬喊：要去結紮了

華視除夕特別節目金蛇守歲迎新春—天庭開場，眾神齊聚送祝福。（華視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視金蛇年推出強檔除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》，由胡瓜、陳亞蘭、澎恰恰、許效舜、「歐弟」歐漢聲共同主持，用歌廳秀的方式呈現節目內容，除了有經典的歌舞表演PK賽還有超級模仿秀、經典古裝爆笑劇、大咖來賓巨星登場，耗資百萬打造懷舊復古風視覺舞台效果。

節目用氣勢磅礡的天庭作為開場，紫微星君（陳亞蘭飾）、財神爺（胡瓜飾）等眾神與大家一起迎春迎喜迎富貴，祝台灣國泰民安、風調雨順，眾神一同下凡服務眾生。節目更邀請到王彩樺、蔡小虎、張秀卿、翁立友、曾心梅、林俊逸、許富凱、邵大倫、FEniX、ELL&S來進行PK賽，PK賽分為金蛇隊與守歲隊，除了內容精彩、卡司陣容堅強外，還邀請到由潘若迪扮演的巨星席琳狄翁、董至成扮演的草間彌僧、無尊扮演的伍佰老師和許效舜、澎恰恰所扮演的對岸福州伯與湄洲嬤來做評審。

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包偉銘身體不適仍堅持帶傷上陣和歐弟、FEniX合作完成演出，全程靠腎上腺素支撐，不僅從頭跳到尾還大秀劈腿，讓主持人胡瓜忍不住像他致敬；胡瓜誇讚：「歐弟生了三個小孩了，還能如此靈活，肯定還會生第四個第五個的。歐弟尷尬地笑說:「謝謝師傅吉言，要去結紮了。」

評審團左起伍佰、草間彌僧、席琳狄翁、福州伯、澎嫂。（華視提供）

模仿大賽各個比本尊還本尊，尤其是翁立友模仿的葉啟田，一開口主持人以為是本人來到現場，模仿開關一開啟，主持人和評審看完後都技癢，紛紛秀一手，歐弟為大家帶來四大天王模仿，評審福州伯（許效舜飾）也帶來凌峰模仿演出，主持人胡瓜笑得合不攏嘴立馬加碼十個紅包。

邵大倫模仿蕭煌奇，沒想到製作單位竟請到本尊至現場表演，主持人胡瓜隨即出題考評審團矇眼聽歌聲，猜誰是真的蕭煌奇，仿真程度100%，評審團幾乎無法分辨真假；最後蕭煌奇和邵大倫還一起為大家帶來華視經典戲劇組曲。

除勁歌熱舞表演外，還為大家帶來歌廳秀過年必演出的經典古裝爆笑劇《薛平貴與王寶釧》，主要敘事王寶釧（許效舜飾）苦守寒窯十八年，只為等薛平貴（陳亞蘭飾），劇中融入唱歌仔戲環節以及許多爆笑橋段，創新詮釋過往秀場舞台短劇，『笑』果十足，陳亞蘭在演出期間數度笑場到差點演不下去。精彩除夕特別節目，敬請鎖定1／28（二）除夕夜晚間八點華視主頻《金蛇守歲迎新春》。

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