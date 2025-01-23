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陳美鳳揪藍心湄遊羅馬重現《濃妝搖滾》 當地警察凍未條「出手做這事」

陳美鳳代言手遊，將遊戲融入日常，成為舒壓小祕方。（拉斯維加斯娛樂城提供）陳美鳳代言手遊，將遊戲融入日常，成為舒壓小祕方。（拉斯維加斯娛樂城提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳美鳳有「台灣最美歐巴桑」美譽，她近期以「每瘋姐」新形象接下手遊代言，不僅展現青春洋溢的生活態度，更將遊戲融入日常，成為她過年期間的舒壓小祕方。

陳美鳳近來與閨密藍心湄同遊羅馬，不僅在街頭大跳藍心湄經典舞曲《濃妝搖滾》，連當地警察也被吸引目光，成了「燈光師」，原來是警察開著警車以車燈為他們打光，等到跳完才開走。愛漂亮的兩人不僅感情深厚，更用行動證明「快樂才是最好的保養品」。

陳美鳳代言手遊，將遊戲融入日常，成為舒壓小祕方。（拉斯維加斯娛樂城提供）陳美鳳代言手遊，將遊戲融入日常，成為舒壓小祕方。（拉斯維加斯娛樂城提供）

談起農曆年計畫，陳美鳳透露，往年會與藍心湄相約到南部走春，兩人聚會時話題不斷，從美食到旅遊，今年則已約好要去韓國趴趴走，「人對到哪裡都對」。身為基隆人的她分享，最道地的年節氣氛當然就是去港口聽船鳴笛，過年則會選擇陪伴家人，「玩遊戲不僅打發時間，更讓她心情愉悅，整個人充滿年輕的活力。」

陳美鳳將手遊視為生活的一部分，笑稱是「養生之道」。（拉斯維加斯娛樂城提供）陳美鳳將手遊視為生活的一部分，笑稱是「養生之道」。（拉斯維加斯娛樂城提供）

陳美鳳提到，過年期間大家會聚在一起打遊戲，她笑著說：「這款遊戲好玩就在於中獎率超高，玩起來心情超好。」親戚朋友們也被推坑成了忠實玩家，彼此還會比拚中獎機率。

陳美鳳前陣子化身「每瘋姐」，率40位女神主持除夕特別節目，現場氛圍宛如少女般輕鬆愉快，讓人不禁想跟著加入少女們的遊戲派對，她更在錄影空檔拿起手機，向大家分享玩遊戲除了能舒緩工作壓力，還成為她與不同世代互動的好工具，「像最近棒球話題超夯，我在遊戲裡面發現很多和年輕人可以聊的趣味梗，完全沒有代溝。」她已將手遊視為生活的一部分，笑稱是「養生之道」，每天花點時間放鬆身心，才能保持年輕心態。

陳美鳳將手遊視為生活的一部分，笑稱是「養生之道」。（拉斯維加斯娛樂城提供）陳美鳳將手遊視為生活的一部分，笑稱是「養生之道」。（拉斯維加斯娛樂城提供）

從錄影現場到走春、聚會，手遊已成為陳美鳳生活中的快樂泉源，不僅讓她保持青春，也帶來滿滿的正能量。

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