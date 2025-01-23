港星劉松仁自爆討厭「影迷」 近照流出宣布開「分享會」

2001年在《倚天屠龍記》客串演張翠山，充滿大俠風範。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕70年代紅遍亞洲的一線小生劉松仁去年完成音樂劇《利瑪竇》之後，鮮少於公開場合露面，連社交平台都一度傳出他的烏龍死訊，這讓粉絲相當擔心他的健康狀況。近日劉松仁照片曝光，只見他精神飽滿，笑容可掬，讓「松迷」鬆了一口氣。從不開影友見面會的他，也罕見地宣布將舉行交流會，人數限定60名，每人收費599元人民幣（約新台幣2700元）。

劉松仁不喜歡「影迷」兩個字，更願意和觀眾交朋友。（星島日報提供）

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劉松仁在社群發文，坦承「老實告訴你們，我從來不喜歡『影迷』這兩個字。年輕的時候就是這樣。所以我從來都不開所謂的影迷會」。這次他發布開的「分享會」是他從影幾十年後，希望分享生命上的感受，而不是滿足影迷需求。劉松仁說：我喜歡的是「朋友」讓我們攜手同行，交個朋友，是我的意願。如果抱著看偶像的心態而來，那你們會失望，我也會失望。

劉松仁近照曝光，精神飽滿。（星島日報提供）

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劉松仁近照曝光，精神飽滿。（星島日報提供）

老實告訴你們，我從來不喜歡「影迷」這兩個字。年輕的時候就是這樣。所以我從來都不開所謂的影迷會。幾十年後，大家都長大，我才考慮開一個「分享會」。是分享大家生命上的感受！互相學習。而不是想滿足所謂的影迷。我喜歡的是「朋友」讓我們攜手同行，交個朋友，是我的意願。如果抱著看偶像的心態而來，那你們會失望，我也會失望。

劉松仁（左）先前曾經被拍到必須拄柺行走。（星島日報提供）

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劉松仁拍攝完港劇《華麗轉身》後，放下多年演員工作，走上音樂劇舞台。雖然期間有人拍攝到劉松仁不良於行，須拄柺行走，還傳出手抖、口齒不清，令人擔心他的健康問題。但從他分享的近照當中可見到，劉松仁走路已經不需要柺杖輔助，神清氣爽的他已經準備好出面和大家交個朋友。

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