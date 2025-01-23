（影）邱鋒澤「敷衍粉絲」發文道歉 慚愧：上廁所不是藉口

邱鋒澤（左）與婁峻碩兩人發文向粉絲道歉。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕邱鋒澤上週末在台北舉辦簽唱會，事後粉絲委屈發文，認為邱鋒澤態度敷衍，事後，邱鋒澤解釋因急著上洗手間，所以可能讓人誤會。好友婁峻碩出面想替好友緩頰當個和事佬，沒想到意外被拖下水，兩人雙雙挨罵，今（23）邱鋒澤在社群發文道歉，認為「上廁所不是藉口」。

邱鋒澤本來解釋因為自己急著上洗手間才會造成誤會，現更進一步強調這不是藉口。（翻攝自IG）

邱鋒澤發文向Grace（發文粉絲使用帳號）和所有當天來的歌迷說聲抱歉，沒有給予大家期望的回饋「我自己也非常慚愧在檢討為什麼我當下會那麼恍神，而讓歌迷感受到敷衍的態度我非常抱歉」。邱鋒澤更進一步解釋，他希望Grace不要因此感到有壓力，進而想刪文，更勸大家不要責怪Grace。

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「我是看到那個影片我自己也嚇到我怎麼會這樣呈現自己，也對於在事後用開玩笑的方式回應感到非常抱歉。今後會好好反省。」邱鋒澤再度強調，上廁所不是藉口，未來也會更加注意自己的行舉止。

婁峻碩出言挺好友，沒想到也被拖下水痛罵。（翻攝自IG）

婁峻碩也發文，表示「這次對鋒澤簽唱風波的留言，只是單純想表達鋒澤私下對粉絲的重視，很抱歉我沒有先了解粉絲及大眾的感受，和在意的點，就用半開玩笑的方式留言相挺。」婁峻碩認為每個人都有表達對於簽唱會感受的權利，他也向Grace道歉，並承諾日後會更加謹言慎行。

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