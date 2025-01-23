昔被中國列黑名單「劉寶傑快嘴反擊」成迷因 請辭節目早有端倪

劉寶傑。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕劉寶傑傳出不再主持政論節目《關鍵時刻》，稍早電視台證實與劉寶傑合約到期，而劉寶傑前兩年便已規劃在合約期滿後暫時休息，事實上，劉寶傑過去就曾在節目中透露想離開節目的想法。

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61歲劉寶傑在媒體業深耕多年，他最愛在《關鍵時刻》撂口頭禪「真的假的！」給觀眾留下深刻印象，去年5月他還被中國國台辦列入懲戒黑名單，而當時他在節目中一句「因為你在兩岸問題上面，你在台獨問題上面，你在意識形態上面，你跟中國唱反調」在網路引起討論，被無數網友們瘋狂二創、一度掀起「寶傑挑戰」熱潮。

劉寶傑2023年時上王偉忠中廣節目。（中廣提供）

事實上，劉寶傑2023年時就曾「萌生退意」，當時他上王偉忠節目，談到主持《關鍵時刻》不是他原來的人生計劃，自己一直都有在猶豫、思考「什麼時候撤開」，畢竟人生中還有別的想法，一席話讓王偉忠忍不住開玩笑說「現在東森緊張了！寶傑要離開我們了」。而劉寶傑果真在兩年後合約期滿決定暫別舞台。

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