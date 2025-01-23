晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

昔被中國列黑名單「劉寶傑快嘴反擊」成迷因 請辭節目早有端倪

劉寶傑。（翻攝自臉書）劉寶傑。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕劉寶傑傳出不再主持政論節目《關鍵時刻》，稍早電視台證實與劉寶傑合約到期，而劉寶傑前兩年便已規劃在合約期滿後暫時休息，事實上，劉寶傑過去就曾在節目中透露想離開節目的想法。

相關新聞：劉寶傑請辭《關鍵時刻》！「接班人選曝」電視台回應了

61歲劉寶傑在媒體業深耕多年，他最愛在《關鍵時刻》撂口頭禪「真的假的！」給觀眾留下深刻印象，去年5月他還被中國國台辦列入懲戒黑名單，而當時他在節目中一句「因為你在兩岸問題上面，你在台獨問題上面，你在意識形態上面，你跟中國唱反調」在網路引起討論，被無數網友們瘋狂二創、一度掀起「寶傑挑戰」熱潮。

劉寶傑2023年時上王偉忠中廣節目。（中廣提供）劉寶傑2023年時上王偉忠中廣節目。（中廣提供）

事實上，劉寶傑2023年時就曾「萌生退意」，當時他上王偉忠節目，談到主持《關鍵時刻》不是他原來的人生計劃，自己一直都有在猶豫、思考「什麼時候撤開」，畢竟人生中還有別的想法，一席話讓王偉忠忍不住開玩笑說「現在東森緊張了！寶傑要離開我們了」。而劉寶傑果真在兩年後合約期滿決定暫別舞台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中