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娛樂 最新消息

厲害了！告五人4月首登高雄世運主場館 阿妹喊話：下一站大巨蛋

告五人唱過許多好歌，演唱會備受期待。（記者陳奕全攝）告五人唱過許多好歌，演唱會備受期待。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕近期被封為「尾牙王」的人氣樂團告五人，4月12日將首度登上高雄世運主場館開唱，今（23日）記者會除了師兄五月天為他們加油，希望告五人「可以挑戰成功！」另外天后「阿妹」張惠妹也捎來訊息，喊話告五人「下一站大巨蛋」。

告五人演唱會再次插旗重要場館。（記者陳奕全攝）告五人演唱會再次插旗重要場館。（記者陳奕全攝）

「磊山保經x告五人宇宙超有趣新世界巡迴演唱會2025世運極限版」演唱會，祭出4大「無極限」亮點，包括「預算無極限」的豪華製作規模、「環場無極限」的全方位沉浸體驗、「嘉賓無極限」的神秘陣容，以及「曲目無極限」的豐富歌單。

至於團員心中的夢幻嘉賓，雲安希望邀來「菲董」助陣，犬青希望師兄五月天有空站台，哲謙除了希望五月天當嘉賓，還夢想Coldplay和火星人布魯諾都能出現，不過回到現實面也透露，目前確實已邀請幾組嘉賓，對方都答應了。

告五人將首次登上高雄世運主場館開唱，五月天錄影送上祝福。（記者陳奕全攝）告五人將首次登上高雄世運主場館開唱，五月天錄影送上祝福。（記者陳奕全攝）

告五人要開唱，身為世運主場館演唱「前輩」，五月天談到：「記得16年前，我們第一次在世運主場館辦演唱會的時候，完全不知道有這麼大的舞台、會發生什麼事情。」並提到：「相信告五人可以挑戰成功。」

另外去年底阿妹在大巨蛋開唱，告五人曾去朝聖，阿妹捎來訊息提到：「聽說你們有偷偷買票來看我的大巨蛋演唱會？這次你們要到世運主場館開唱，很快就換我在大巨蛋的觀眾席為你們加油了吧！」信心喊話告五人下次可以站上大巨蛋，對此，告五人希望先把高雄世運主場館演出做好，未來努力做到唱上大巨蛋。告五人演唱會門票2月15日中午12點在拓元售票系統開賣。

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