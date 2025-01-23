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劉美辰「綁低馬尾」遭廠商當眾訓斥 不忍了委屈哭訴

劉美辰近日因綁低馬尾造型錄影，遭知名廠商當場大聲訓斥。（翻攝自臉書）劉美辰近日因綁低馬尾造型錄影，遭知名廠商當場大聲訓斥。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕伊林名模劉美辰日前落淚透露，因為在錄影時綁了低馬尾造型，遭到廠商在攝影棚內當著所有人的面大聲斥責，由於沒有事前收到通知有妝髮要求，讓她忍不住委屈落淚。

劉美辰委屈落淚。（翻攝自臉書）劉美辰委屈落淚。（翻攝自臉書）

劉美辰日前在臉書發文透露，「只是為了一個馬尾，廠商把我罵哭了」，表示在錄製節目時，只因自己綁了低馬尾，就被廠商在棚內所有人的面前大聲訓斥，她向廠商喊話，「如果你有妝髮要求，你可以先說，合理範圍內能配合的我絕對配合，但批評我從來沒聽說過的事，我真的很委屈」。

劉美辰也附上一段影片，畫面中她泣不成聲，哭得滿臉通紅，令不少網友看了紛紛為她抱不平，「太過分了！自以為老大嗎」、「誇張，廠商哪一家啊？聯合抵制」、「是什麼廠商？講出來」，對於網友提問，劉美辰僅透露「知名動物牌廠商」，另外也有人質疑，「為什麼哭也需要直播？」、「然後你在這裡哭？哪個廠商會再找你？」，她也回應，「我本來要用講的，但說不出口」、「她可以不用找我沒關係」。

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