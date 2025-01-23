紀曉君「雞腳君」賣燒酒雞大排長龍 食客讚道有點猛

紀曉君掌杓燉煮燒酒雞，整個街道飄香。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕現在雖白天放晴但日夜溫差大，燒酒雞成熱門，先前已傳出開始在台東賣起燒酒雞的歌手紀曉君，如今趁此時更是大賣，每天還沒營業店門口已大排長龍，而且回頭客還不少，酒氣加上肉湯香成了另一種台東的年味，但有顧客說「自己酒量差，這湯汁太猛了點」紀則說，固定配料以保品質，但酒氣可藉加熱減緩，切勿酒駕。

紀曉君掌杓燉煮燒酒雞，整個街道飄香。（記者劉人瑋攝）

每天下午5時，紀曉君位在太平村的店面就已排起二十多公尺人龍，即使料已都備齊、已燉煮許久，但要能在最適口時交到顧客手中仍需不斷慢熬，就算她速度不算慢，但陸續加入的排隊人潮似乎讓隊伍一直保持在穩定的長度。

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紀曉君掌杓燉煮燒酒雞，整個街道飄香。（記者劉人瑋攝）

這日傍晚的排隊客中多數是粉絲見到紀的臉書而來，有人是宜蘭來台東遊玩的粉絲攜家帶眷一同排隊，有粉絲因紀的臉書影片「從螢幕就能聞到香味」，而且半夜才看到，自然隔天就來購買，「以防半夜看到卻無處覓食」。

隨時可見粉絲拍照、合影。（記者劉人瑋攝）

而有顧客表示，吃過一次紀曉君賣的燒酒雞，「的確是好吃，但太猛了點，實在自己不適合飲酒」，此後則改買麻辣雞爪。紀則說，其實配料比都保持相同，一大鍋配二大桶米酒、八隻雞，另外再加上自己的配料，也有許多人認為不夠濃還要再自加米酒，自己則取中間值，但覺酒氣太濃可再加熱去除多餘酒氣，反讓湯汁更鮮甜。

隨時可見粉絲拍照、合影。（記者劉人瑋攝）

其實部落中也有許多人自煮燒酒雞，此菜已是部落家常菜，其中常有整鍋加酒不進一滴水、純酒熬煮，因此才有民眾表示，可能返家要自加米酒。紀則表示，為防酒駕，所以只做外帶，酒味覺不足可再加些許米酒。

隨時可見粉絲拍照、合影。（記者劉人瑋攝）

紀曉君從歌手身份到如今在村內賣吃食，每天就賣六鍋，號稱從傍晚五時賣到八時卻因買氣甚佳常提早打烊，雙重身份的結果，就是去年有縣府活動，紀同時演唱又擺攤，拿完麥克風就走回攤位舉大杓煮湯，而即使有活動她不上場，台上原民歌手還會順勢全場廣播幫她介紹，十分有意思。

同樣是部落音樂人的知名陸姓BASS手表示，演唱機會不是天天有，紀能這樣工作看來生活很紮實，且其夫婿本就是廚師，店也申請了公司行號，「她是玩真的」，演唱與餐飲業同時都是主業「看得自己都想賣小吃」。

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