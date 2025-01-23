晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

Gigi結婚10年曝「不生原因」 聞政府補助不心動：要再多一點

〔記者林欣穎／台北報導〕「Gigi」林如琦和眼科醫師黃宥嘉、兒童職能治療師張旭鎧日前錄製八大《大雲時堂》和主持人李四端一同討論「不婚不生」議題，根據調查顯示，不結婚或是不生孩子的人，最大的因素都是經濟力的問題，李四端問Gigi：「現在有沒有任何經濟的誘因，會讓妳思考生孩子，改變妳的想法？」Gigi不加思索秒回：「不會，我經濟獨立了！」李四端假設問她，若孩子18歲前有補助千萬的養育費，是否會有生孩子的念頭？Gigi則開玩笑回應：「要再多一點！」

Gigi在《大雲時堂》談不生孩子的原因。（八大提供）Gigi在《大雲時堂》談不生孩子的原因。（八大提供）

Gigi與史丹利結婚邁入第10年，兩人婚姻美滿，Gigi在節目中解釋自己不生並不是經濟的問題，而是源自從小的家庭背景。她說，「我兩歲時，我的父母親就離婚了，我是從小跟著奶奶長大，然後輪流在兩個姑姑家寄居。」回想成長的過程中，她體會到要把小孩生下來，就要有責任照顧養育，要不然就不要生，「我十七歲的時候，我父親又再婚，我有短暫的搬回去跟他住了一陣子。」那時候剛好父親再婚的孩子誕生，Gigi目睹到大人的手忙腳亂、不知所措和小孩的哭鬧不停，因此在Gigi二、三十歲時，她就很確定自己沒有想要生小孩，「我決定不生，是因為我經歷過這一切，所以我了解自己，覺得我不適合。」

兒童職能治療師張旭鎧（左起）、李四端、Gigi、眼科醫師黃宥嘉錄製《大雲時堂》。（八大提供）兒童職能治療師張旭鎧（左起）、李四端、Gigi、眼科醫師黃宥嘉錄製《大雲時堂》。（八大提供）

Gigi透露身邊有幾位朋友，都生了兩個以上的小孩，她也曾被詢問過相關問題，「他們也會一直問我們要不要生？然後過了5年就說，算了！你們不要生好了！」儘管自己沒有生兒育女的打算，但Gigi坦言感受到朋友們因為孩子而有不同的喜悅，「偶爾也會看到他們眼神，露出不一樣的開心，這是我們永遠沒辦法體會的。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中