「AI女神」李珠珢加盟富邦！南珉貞暖心鼓勵

李珠珢(左)與南珉貞(右)。(翻攝自IG)

羅子秦/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕南韓啦啦隊女神李珠珢因招牌「三振舞」爆紅,還被網友直呼「天使臉孔魔鬼身材」,昨(22日)富邦宣布與她簽下經紀約,成為球團旗下首位簽下全經紀約的啦啦隊員,對2025年的富邦悍將來說,是天大的好消息,讓許多球迷興奮不已。

富邦宣布與李珠珢簽下全經紀約。(翻攝自IG)

李珠珢在IG開心發文,而學姐南珉貞則以充滿愛及鼓掌的表情符號以示祝賀,還轉發富邦悍將的官方帳號,並配文「How To Lose. Even in 2025, Fubon」,透露出2025富邦可以戰勝一切的氣勢。網友分析兩人曾經在起亞虎交流活動中互動,未來肯定有不少機會一起合作!

南珉貞轉發富邦悍將的官方貼文。(翻攝自IG)

此外,同樣身為韓籍的啦啦隊女神李雅英,昨(22日)也在李珠珢IG的貼文留言,展現雙方的好交情;如果李雅英之後也確定續約富邦悍將,想必李珠珢來台後,也能有一個互相照應的好夥伴。

韓籍的啦啦隊女神李雅英。(翻攝自IG)

南珉貞和李雅英都在李珠珢IG的貼文留言,展現彼此的好交情。(翻攝自IG)

