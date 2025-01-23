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「AI女神」李珠珢加盟富邦！南珉貞暖心鼓勵

李珠珢（左）與南珉貞（右）。（翻攝自IG）李珠珢（左）與南珉貞（右）。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李珠珢因招牌「三振舞」爆紅，還被網友直呼「天使臉孔魔鬼身材」，昨（22日）富邦宣布與她簽下經紀約，成為球團旗下首位簽下全經紀約的啦啦隊員，對2025年的富邦悍將來說，是天大的好消息，讓許多球迷興奮不已。

富邦宣布與李珠珢簽下全經紀約。（翻攝自IG）富邦宣布與李珠珢簽下全經紀約。（翻攝自IG）

李珠珢在IG開心發文，而學姐南珉貞則以充滿愛及鼓掌的表情符號以示祝賀，還轉發富邦悍將的官方帳號，並配文「How To Lose. Even in 2025, Fubon」，透露出2025富邦可以戰勝一切的氣勢。網友分析兩人曾經在起亞虎交流活動中互動，未來肯定有不少機會一起合作！

南珉貞轉發富邦悍將的官方貼文。（翻攝自IG）南珉貞轉發富邦悍將的官方貼文。（翻攝自IG）

此外，同樣身為韓籍的啦啦隊女神李雅英，昨（22日）也在李珠珢IG的貼文留言，展現雙方的好交情；如果李雅英之後也確定續約富邦悍將，想必李珠珢來台後，也能有一個互相照應的好夥伴。

韓籍的啦啦隊女神李雅英。（翻攝自IG）韓籍的啦啦隊女神李雅英。（翻攝自IG）

南珉貞和李雅英都在李珠珢IG的貼文留言，展現彼此的好交情。（翻攝自IG）南珉貞和李雅英都在李珠珢IG的貼文留言，展現彼此的好交情。（翻攝自IG）

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