尷尬！成人展「有損國家形象」國家場地恐喊卡 主辦TRE回應了

〔記者鍾志均／台北報導〕AGA成人動漫&電玩展主辦人米砂於社群媒體爆料，2025年開始，成人相關展覽將不能在政府運營或跟政府有關的場館舉辦，理由曝光為「在國家展覽館舉辦成人活動有損國家形象，觀感不佳」，此消息傳出後震撼許多老司機，對此，「TRE台北國際成人展」正式回應此事。

「TRE台北國際成人展」歷年來邀請頂級女優來台參與活動，吸引廣大人潮。（TRE提供）

「TRE台北國際成人展」每年都由主辦單位砸大錢，歷年來邀請頂級女優包括三上悠亞、河北彩伽、新有菜等人來台參加活動，均吸引廣大人潮、帶動商機，去年展場更移師到交通更為便捷的南港展覽館，吸引超過20萬人朝聖。

請繼續往下閱讀...

「TRE台北國際成人展」去年移師到南港展覽館，吸引超過20萬人朝聖。（TRE提供）

TRE主辦單位今（23日）回應，TRE台北國際成人展向來遵守APEA亞洲泛娛樂協會指導，確保所有相關活動合法合規並接受APEA協會監督與審查而順利地舉辦了多年，因此請大家放心，目前團隊正致力完善規劃活動事宜中，日後動會一一向粉絲告知。

成人產業向來商機無限，TRE台北國際成人展身為台灣在地品牌，呼籲海內外各大廠商共襄盛舉，除了提升在成人產業具國際性地位，主旨在於號召更多優質的廠商與創作者一起加入這場年度盛事外，更以產業升級為目標。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法