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娛樂 電視

康康「除夕夜被耍」當場失控 心有不甘發聲了

〔記者侯家瑜／台北報導〕中視除夕特別節目《金蛇報喜旺新春》結合《綜藝一級棒》、《飢餓遊戲》兩大節目特色，精心企畫大牌秀、歌舞秀、競賽遊戲、爆笑歌中劇等。節目中11位主持人康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬、孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮等，和眾來賓共分成「一級棒隊」、「飢餓隊」，為了搶紅包，兩隊進行台語版比手畫腳PK。

康康玩遊戲瀕臨失控。（中視提供）康康玩遊戲瀕臨失控。（中視提供）

《飢餓遊戲》主持群合體獻唱。（中視提供）《飢餓遊戲》主持群合體獻唱。（中視提供）

為了增加刺激感，遊戲規則讓敵隊能安排一位攔截搶答，康康被推派當攔胡者，沒想到敵隊故意講暗語把康康耍的團團轉，因為攸關勝負，康康心急瀕臨失控，當場被抗議「情緒不穩定干擾比賽」。當康康對上許孟哲，兩人同時猜出答案，但康康說的時候卻慢了一拍，讓他心有不甘：「我講話本來就比較慢」，氣到跳腳讓眾人笑翻。

蔡小虎（左）、龍千玉深情對唱。（中視提供）蔡小虎（左）、龍千玉深情對唱。（中視提供）

陳隨意（左）對謝宜君表情意。（中視提供）陳隨意（左）對謝宜君表情意。（中視提供）

藝人玩遊戲搶紅包。（中視提供）藝人玩遊戲搶紅包。（中視提供）

《綜藝一級棒》造就不少螢幕CP，許志豪和翁鈺鈞穿著粉色系情侶裝亮相，深情對唱《選擇》，甚至借位要擁吻，「森恬CP」李子森、杜忻恬則嗨唱《喇舌》，勁歌熱舞、下腰火辣互貼，眾人看得臉紅心跳。而《飢餓遊戲》主持群孫協志、王仁甫、許孟哲祭出5566神曲《我難過》，展現天團魅力，第二首加入蔡黃汝、峮峮一起合唱節目五週年紀念單曲《因為有你》，讓除夕夜充滿歡樂。

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