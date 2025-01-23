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娛樂 電視

佳娜搭經濟艙氣哭被酸「娶到公主」 祖雄霸氣發聲護妻

佳娜（左）與祖雄婚後生活甜蜜。（翻攝自臉書）佳娜（左）與祖雄婚後生活甜蜜。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕烏克蘭女星佳娜去年與大馬男星祖雄結婚，兩人育有1女，夫妻倆經常在節目中分享感情生活，怎料，日前佳娜抱怨老公太摳門，引起網友討論，更被狠酸「娶了個公主」。對此，祖雄昨（22）在IG發聲護妻。

佳娜和祖雄日前錄製節目《同學來了》，佳娜抱怨祖雄對金錢斤斤計較，連婚後出去玩都很克難，「我們要飛歐洲，我有『提醒他』我從來沒搭過經濟艙，他說好，結果一上飛機，我發現在最後面，我那時候懷孕，坐到腳都麻痺了，我在那邊哭，回來的時候才變成我坐商務艙，他坐經濟艙。」

祖雄則解釋，因為佳娜說沒有搭過經濟艙，才想讓她試試看，而且空姐讓他們坐4人位，讓懷孕的佳娜可以躺下。儘管祖雄強調自已做的一切都是為了家，但佳娜仍不領情，還脫口：「我懷你的小孩，你沒錢為什麼要讓我懷孕？」

祖雄霸氣護妻。（翻攝自IG）祖雄霸氣護妻。（翻攝自IG）

沒想到夫妻倆在節目中的鬥嘴，卻引來不少網友攻擊，祖雄在IG限時動態PO出一張網友留言截圖，可見有網友酸「祖雄根本是娶了公主」、「可是他照顧不起」，讓祖雄無奈回應，認為有些觀眾太把「節目效果」當真，提到夫妻倆一直以來的核心價值，「就是不管別人怎麼看我們，我們內心真心過得幸福才是最重要的。」隨後，佳娜也轉發老公的動態表示認同。

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