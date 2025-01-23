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柯文哲戒護探視父親 四叉貓拒談柯爸理由曝光

柯文哲昨晚赴新竹台大醫院探視父親。（記者蔡彰盛攝）柯文哲昨晚赴新竹台大醫院探視父親。（記者蔡彰盛攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨前黨主席柯文哲因京華城等案二度收押，外傳柯文哲父親柯承發昨（22）日晚間病情危急，柯文哲依規定申請戒護探視，約莫晚間8點40分抵達新竹台大醫院，面色凝重進入醫院，在9點13分離開，探視前後均不發一語。

長期關注柯文哲的網紅「四叉貓」劉宇在柯文哲探視柯爸後，隨即在臉書發文表示，他不想討論柯爸病情，四叉貓的理由是：「如果柯傅堯（柯文哲兒子）都不關心阿公，好像也輪不到我來關心。」

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柯爸柯承發高齡92歲，先前因騎單車摔車後，住院後檢查出罹癌，經過開刀後，病情仍無起色。柯文哲昨晚雖無手銬腳鐐，但一旁有警方全程戒護，他探視父親前後均不發一語，神情凝重。

柯文哲昨晚在多名法警的戒護下，身穿藍黑色外套、藍白拖鞋抵達醫院探視。據了解，柯文哲首度被收押時，也曾經在法警戒護下來到新竹台大探視父親，交保期間更是天天到醫院，柯媽透露「柯文哲看到爸爸都在哭」。

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