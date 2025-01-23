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娛樂 最新消息

黃智賢點名吳春城金權政治玩得最明白 林智群反酸

民眾黨立委吳春城。（資料照）民眾黨立委吳春城。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕立院20日針對「114年度中央政府總預算案」進行表決，民進黨立委吳沛憶點名民眾黨立委吳春城「壯世代協會」拿到非常多標案，竟引來吳春城貼近「拍桌」，對此，名嘴黃智賢表示，吳春城「定規格、搞法案、耍威風」，「這三個字，不是肉香四溢，價值上千億？吳春城有沒有利益迴避？」憑什麼要求全台灣以後只能用「壯世代」這三個字？直嘆「金權政治，吳春城玩得最明白」。

今（23）日一早，律師林智群連結黃智賢臉書發文表示：「超越藍綠，結果拿到一點點權力就開始搞錢。行政機關不配合，預算可是會被凍結的。這些人亂搞預算的目的，真的是為人民嗎？」

黃智賢在臉書PO文表示，吳春城是政治公關聞人，是長期國民黨御用政治公關公司「戰國策」的創辦人，戰國策是國民黨長期御用的競選公關，也廣泛接案，幫各方勢力跟企業，為各種議題、法案跟預算遊說立法院，公司內更有一支網軍可以帶風向，另外，吳春城又跟Tiktok建立合作關係，掌握了網路平台，對推廣議題當然更如魚得水。

黃智賢指出，吳春城可以說是政界的大傭兵，看錢辦事這也是合法作為，放眼全球，公關說客一躍成為立委，這也是獨一份，那是因為，台灣有獨特的不分區立委制度，只要讓黨主席開心，就可以讓一些人當上立委，「更可怕的是，你無法罷免不分區立委」。

黃智賢續指，吳春城知道產業鏈的鐵率是「制定規格，才能賺大錢」，找一個角度，創一個名詞，用這個名詞搞一個協會，找一些名嘴寫手，跟一些政客金主勾連，加上我自有網軍，難道還不能造出一個勢出來？於是吳春城挑選一個名詞「壯世代」，要用壯世代來代表銀髮族跟老年人口，他先創立壯世代協會，也號稱結合30多個名嘴跟寫手，然後這個協會直接在嘉義市拿了上千萬的補助，但「這只是喝茶小錢，真正的大錢，才開始」。

最後黃智賢直言，統治台灣這麽爽？還是法西斯玩得太過癮？金權政治，吳春城玩得最明白。

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