唱過《機智醫生生活》OST！李茂珍將來台 109首歌點閱卻歸零

韓國人氣創作歌手李茂珍將在3月8日首度來台開唱。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國歌手李茂珍因參加選秀節目《Sing Again 無名歌手戰》打開知名度，超強實力征服韓國歌迷，他也即將來台舉行首次專場演出，於3月8日與台粉會面，已讓粉絲們摩拳擦掌，準備搶票。

李茂珍首張創作單曲《信號燈》旋即大放異彩，出道時間不長卻已經有無數代表作，《課題歌》、《Episode》、《不是下雪了嗎》等，唱紅許多人氣韓劇OST，包括《現正分手中》、《社內相親》、《機智醫生生活2》等，尤其李茂珍為該年收視與口碑雙雙稱霸的《機智醫生生活2》所演唱的OST《雨和你》，奪得韓國Melon音樂獎2021年度最佳原聲帶獎，歌曲深植人心，到現在還是傳唱度超高的名曲。

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李茂珍主持的音樂節目超過1億次觀看，知名歌手爭相出席。（網銀國際影視提供）

歌唱實力受到韓國全民肯定，李茂珍所主持的YouTube頻道音樂節目《李茂珍Service》被譽為「歌手回歸時最想上的節目之一」，嘉賓名單更是眾星雲集，曾邀請到防彈少年團（BTS）Jimin、SEVENTEEN成員夫勝寛與 Hoshi、大勢女團aespa成員Karina與Winter等，節目影片總播放量更突破驚人的1億次。

不過李茂珍最近卻遇上大麻煩，因為相關合約移轉的問題，導致李茂珍109首歌曲的播放量在YouTube Music上全部歸零，偏偏他的夯曲《Episode》在出事前已有9000萬播放量，只能眼睜睜看著1億大關飛走，其所屬公司BPM娛樂出面解釋並道歉，更稱已經無法挽回，難怪讓粉絲怒不可遏。

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