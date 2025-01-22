賴芊合遭侯怡君呼巴掌 竟喊願望實現

賴芊合透露自己許願很準 ，《好運來》被侯怡君打得好開心。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視八點檔《好運來》劇情高潮迭起，演員們的精湛演技也讓觀眾看得入戲。其中，飾演跋扈千金陳曉慧的賴芊合，日前在劇中與侯怡君上演了一場精彩的「抓狂對決」，要讓觀眾看得大呼過癮。

賴芊合透露拍攝前曾許願想和謝瓊煖對戲，還希望能夠被侯怡君打巴掌，沒想到這些願望竟一一實現！她笑說：「我真的很幸運，能和這麼多優秀的演員合作。」

請繼續往下閱讀...

《好運來》飾演跋扈千金賴芊合被侯怡君K，要讓觀眾看得過癮。（民視提供）

談到和侯怡君的對手戲，賴芊合表示：「一開始還蠻緊張的，畢竟怡君姐是資深演員，而且我這個角色實在太討厭了！但怡君姐非常照顧我，我們在對戲時，她會給我很多建議，讓我可以更放鬆地演出。」

賴芊合也分享了拍攝當天的趣事：「我們在街上對打的那場戲，真的太刺激了！我本來以為會被拉傷，沒想到怡君姐的動作非常專業，閃躲自如，讓我完全摸不著頭緒，像是跳國標舞，被轉了一圈，就完成拍攝，果然怡君姐是練過的，真的是太厲害了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法