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橫濱流星《嫌疑者的真相》領跑日本奧斯卡！影帝對決SMAP草彅剛、綾野剛

藤井道人在《嫌疑者的真相》重返社會題材，由橫濱流星飾演冷血殺人兇嫌。（金馬影展提供）藤井道人在《嫌疑者的真相》重返社會題材，由橫濱流星飾演冷血殺人兇嫌。（金馬影展提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第48屆日本電影學院獎（日本奧斯卡）昨天（21日）公布入圍名單，由橫濱流星主演、藤井道人執導的電影《嫌疑者的真相》獲得12個項目入圍，是提名大贏家。接著山崎賢人主演的《王者天下4：大將軍的歸來》、滿島光《LAST MILE：全面引爆》則有10項提名，緊追在後。

《去唱卡拉OK吧》齋藤潤（左）獲得最佳新人提名，綾野剛則是要搶影帝，該片至今都還在台灣放映。（天馬行空提供）《去唱卡拉OK吧》齋藤潤（左）獲得最佳新人提名，綾野剛則是要搶影帝，該片至今都還在台灣放映。（天馬行空提供）

最佳男主角競爭激烈，SMAP的草彅剛憑藉著電影《棋盤斬》，對抗《去唱卡拉OK吧！》綾野剛、《時空武士》山口馬木也以及《王者天下4：大將軍的歸來》的山崎賢人，還有《嫌疑者的真相》的男主角橫濱流星。

上白石萌音以《長夜盡頭的微光》最佳女主角，左為松村北斗。（天馬行空提供）上白石萌音以《長夜盡頭的微光》最佳女主角，左為松村北斗。（天馬行空提供）

女主角入圍者則包含老中青三代，高齡91歲的老戲骨草笛光子帶著《90歲有啥可喜可賀的》來勢洶洶，接著兩位女神石原聰美、滿島光分別憑藉著《我的女兒不見了》、《LAST MILE：全面引爆》入圍，上白石萌音、河合優實也分別在《長夜盡頭的微光》、《那個女孩》中有著好表現，獲得青睞。

《那個女孩》河合優實（左）、佐藤二朗都入圍了日本奧斯卡。（光年映畫提供）《那個女孩》河合優實（左）、佐藤二朗都入圍了日本奧斯卡。（光年映畫提供）

《工作細胞》蘆田愛菜獲得女配角提名。（天馬行空提供）《工作細胞》蘆田愛菜獲得女配角提名。（天馬行空提供）

值得注意的是，《嫌疑者的真相》在女配角獎項入圍了兩人，包括山田杏奈以及吉岡里帆，該片嚴格來說是入圍12個項目，但總共有13個入圍者。女配角提名者還有《工作細胞》蘆田愛菜、《棋盤斬》清原果耶、《八犬傳》土屋太鳳。

內野聖陽（左）入圍日本奧斯卡最佳男配角，坎城影帝役所廣司此次沒能獲提名。（原創娛樂提供）內野聖陽（左）入圍日本奧斯卡最佳男配角，坎城影帝役所廣司此次沒能獲提名。（原創娛樂提供）

《八犬傳》今年已在台灣上映，不過男主角役所廣司未能入圍，內野聖陽倒是搶下一席男配角，競爭者包括《王者天下4：大將軍的歸來》大澤隆夫，他曾經因為長得像總統賴清德引發討論，接著還有《LAST MILE：全面引爆》的岡田將生，《那個女孩》佐藤二朗、《嫌疑者的真相》的山田孝之也都榜上有名。

日本動畫片當然也是矚目焦點，包括在台灣也相當賣座的《排球少年！！垃圾場的決戰》、《驀然回首》、《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》，還有《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》，另一部《一起加油吧》（暫譯）是唯一沒在台灣上映的入圍動畫電影。

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