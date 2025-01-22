吳慷仁幫林葉亭尋父！ 喊話粉絲「多分享」曝失智1狀態難分辨

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林葉亭85歲失智父在16日走失，至今已過了第6天，連日來透過社群發文盼網友民眾幫忙協尋，21日再曬影片透露焦慮心情，喊話：「我好想看到阿爸的背影。」目前協尋林父已擴大到新竹。對此，影帝吳慷仁今（22）日也轉發消息，「祈禱早日回家。」

吳慷仁（左）籲粉絲幫林葉亭尋父。（資料照、翻攝自臉書）

吳慷仁今天於臉書撰文表示，他在擔任替代役時，於台東的養護中心服務，因此能理解失智長輩的狀態，時常就像鄰家爺爺一般對談，分別不容易。他也喊話粉絲，請多分享，並多留意路上獨自行走的長輩。「祈禱早日回家。」

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據悉，協尋林父由台北市士林消防隊及士林分局及翠山派出所動員人力展開地毯式搜索，不過至今仍無消息，林葉亭昨晚透過限時動態發文，表示父親在新竹長大，住過中山路與北大路一帶，也畢業於新竹省中，曾在新竹科學園區工作，常說要回新竹、去北極殿拜拜看自己的媽媽。

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