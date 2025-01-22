玖壹壹遭爆想退休？洋蔥才新婚 露面全說了

「玖壹壹」洋蔥，成立新公司「一條龍」。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「玖壹壹」的洋蔥雙喜臨門，上月與交往十三年的女友登記結婚，接著成立「一條龍」製作公司，今天他帶著旗下音樂人舉辦感恩餐會，被問起新年新希望，他對員工精神喊話，「大家都認真寫歌，每個人都可以發單曲或專輯，然後玖壹壹退休。」引起全場驚呼。

「玖壹壹」洋蔥（上排中）成立新公司「一條龍」，舉辦歲末感恩餐會。（記者胡舜翔攝）

洋蔥被問起是否想要退休？他直呼「開玩笑」，打趣是因為「一條龍」總經理歐吉龍詞曲創作能力強，「包了很多歌，讓我們提早退休。」歐吉虎也說，「他意思是要我們每一個人都爭氣一點。」

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「玖壹壹」洋蔥旗下藝人，Gambler（左起）、歐吉虎、悟飛Luffy。（記者胡舜翔攝）

他去年12月初登記結婚，原本沒有打算公開，沒想到卻被網友拍到PO網，被迫公開有沒有生氣？洋蔥直呼：「他把我拍得很矮，我有170公分。」笑稱如果拍得好看就沒關係，瘦身有成的他，也被恭喜達到「顏值」顛峰，網友都認為他撞臉林宥嘉，他表示：「滿開心的啊，他比較帥，我比較醜一點。」

「玖壹壹」洋蔥，成立新公司「一條龍」。（記者胡舜翔攝）

至於新婚的心情？他說：「沒有太大的差別，住在一起這麼久了，差別就是登記，以及多了對戒。」自爆去買婚戒過程：「我記得當天是艾文、Ashley錄音，我就自己出去買。」最後買了50分的鑽戒。要價五位數字。

「玖壹壹」洋蔥旗下藝人，艾文。（記者胡舜翔攝）

被問起是否有浪漫求婚？他強調就是「低調求」、「沒有說太多話，freestyle。」表示和老婆原本就有共識要在紀念日當天登記，且老婆很多同事至今都不知道兩人的關係，「盡量減少不必要的麻煩。」

健志日前升格當爸，洋蔥透露前幾天已經去看了健志的兒子「優福」，還送上「幽浮」的金飾，至於自己會不會有追進度的壓力，他表示順其自然，和老婆也沒有特別避孕，今年過年他將首度以女婿身分回娘家，會準備五位數字的紅包給岳父岳母，此外他也大方透露已經搬到了北屯十四期的新家，「剛入住一個月。」迎接人生新階段。

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