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AV女優乃木螢突自爆「這個」是假的 親揭真相：心裡很難受

AV女優乃木螢。（翻攝自乃木螢X）AV女優乃木螢。（翻攝自乃木螢X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優乃木螢的「官方」生日在1月19日，日前她收到了眾多粉絲們的生日祝福，但她卻在社群發文拋震撼彈，表示自己的生日根本不在19日，道歉直言「心裡很難受」。

乃木螢發文感謝祝福她生日快樂的粉絲們，但同時也道歉表示自己的生日其實不是這一天，「其實我真正的生日是6月2日！已經第六年了，心裡真的很痛苦，所以我已經向事務所申請了，正式把6月2日改為我的生日」，強調自己因為說謊，一直以來都覺得心裡很難受及內疚。

對此，AV達人「一劍浣春秋」發文分享，其實大部分AV女優都是用事務所和片商設定的假生日，同時維持人設，多數粉絲也不會因為女優隱暪自己真正的生日和年紀而不開心

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