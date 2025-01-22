AV女優乃木螢突自爆「這個」是假的 親揭真相：心裡很難受
AV女優乃木螢。（翻攝自乃木螢X）
張宇嫺／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優乃木螢的「官方」生日在1月19日，日前她收到了眾多粉絲們的生日祝福，但她卻在社群發文拋震撼彈，表示自己的生日根本不在19日，道歉直言「心裡很難受」。
乃木螢發文感謝祝福她生日快樂的粉絲們，但同時也道歉表示自己的生日其實不是這一天，「其實我真正的生日是6月2日！已經第六年了，心裡真的很痛苦，所以我已經向事務所申請了，正式把6月2日改為我的生日」，強調自己因為說謊，一直以來都覺得心裡很難受及內疚。
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對此，AV達人「一劍浣春秋」發文分享，其實大部分AV女優都是用事務所和片商設定的假生日，同時維持人設，多數粉絲也不會因為女優隱暪自己真正的生日和年紀而不開心。
乃木蛍さんは1/19お誕生日！！ですが！！— 乃木蛍 （@HotaruNogi） January 18, 2025
実際の私は本当は6/2です！！！
もう今年6年目で心が苦しすぎるので事務所に許可を取りリアバを正式な誕生日とします！！！ずっと心苦しかった！！言えなくて本当にごめんね！！！！！！！！！6/2です！！お誕生日！！！！ごめん！！！
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