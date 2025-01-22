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娛樂 亞洲

歐陽妮妮遭爆有公主病！歐陽娣娣無奈：看電視都不能搶她C位

歐陽妮妮（左起）、歐陽娜娜、歐陽娣娣三姊妹感情很好。（翻攝自IG、YT）歐陽妮妮（左起）、歐陽娜娜、歐陽娣娣三姊妹感情很好。（翻攝自IG、YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人歐陽龍、傅娟育有3個女兒，分別為歐陽妮妮、歐陽娜娜和歐陽娣娣。三姊妹都追隨父母腳步踏入演藝圈，其中年紀最小的歐陽娣娣先前以選秀節目出道，實力令觀眾有目共睹。近期歐陽娣娣上中國節目《火星情報局》，意外爆料歐陽妮妮從小就有公主病，引發外界關注。

歐陽娣娣爆料歐陽妮妮天生就有公主病而且又很少女心。（翻攝自YT）歐陽娣娣爆料歐陽妮妮天生就有公主病而且又很少女心。（翻攝自YT）

歐陽娣娣在中國節目《火星情報局》中提到，一個家裡只能有一個公主病，而在歐陽家，公不公主是以出生順序決定的，像妮妮天生就自認是公主而且又很少女心，但最大受害者就是娜娜，因為她總是對大姊的話言聽計從，歐陽娣娣則因為天生較叛逆，遭遇不公平的事會反擊。

歐陽妮妮在家看電視堅持要坐C位，且不能搶她的遙控器。（翻攝自IG）歐陽妮妮在家看電視堅持要坐C位，且不能搶她的遙控器。（翻攝自IG）

歐陽娣娣也針對公主病一事舉例，像是看電視時娜娜都會讓妮妮坐C位，還會恭敬奉上遙控器，節目最後歐陽娣娣也強調姊妹的感情很好，以上所說都是鬧著玩的。該影片曝光後，引發網友共鳴，紛紛湧入留言：「老二真的是最懂事的，通常老大都很強勢很拽」、「老大真的都莫名很公主」。

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