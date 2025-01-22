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娛樂 最新消息

（影音）TIGER CITY威秀影城升級 李李仁擔任嘉賓：台中人真有福氣

台中TIGER CITY威秀影城成為第二家MUVIE CINEMAS據點，今天開幕，藝人李李仁擔任開幕嘉賓。（記者蘇金鳳攝）台中TIGER CITY威秀影城成為第二家MUVIE CINEMAS據點，今天開幕，藝人李李仁擔任開幕嘉賓。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕威秀影城旗下品牌「MUVIE CINEMAS」到中台灣，台中TIGER CITY威秀影城成為第二家MUVIE CINEMAS據點，全力打造尊享寬適的觀影體驗；副市長鄭照新及藝人李李仁擔任開幕嘉賓，鄭照新表示，台中市有一二八廳，威秀影城就佔了二十六廳，票房實力堅強，李李仁表示，很喜歡台中，影片「周處除三害」也在台中拍攝，他未來的新片也會有台中的場景。

TIGER CITY威秀影城升級MUVIE CINEMAS，座椅距寬達１３０公分，且是皮製，獨家TITAN SCREEN影廳採用Barco 高亮度4K、 RGB 雷射放映機，搭配威秀影城獨家大理石紋聲學吸音牆技術。

台中TIGER CITY威秀影城成為第二家MUVIE CINEMAS據點，今天開幕，座 椅間距130公分。（記者蘇金鳳攝）台中TIGER CITY威秀影城成為第二家MUVIE CINEMAS據點，今天開幕，座 椅間距130公分。（記者蘇金鳳攝）

副市長鄭照新表示，如此高檔等級只有台北松仁威秀影城才有，如今台中市民也可享受此一最高等級影音效果，而台中市各影城的影廳共一二八廳，威秀影城就有二十六廳，其中TIGER CITY威秀影城佔了十廳，顯示台中市影城量質都提升。

李李仁則表示，他很喜歡台中市，多年前甚至一度考慮移居台中，因有其他考量而放棄，新片96分鐘全程都在台中的霧峰影視拍攝，因此對台中很了解，喜歡吃台中市下午茶。

他更表示，之前台中拍周處除三在綠川西街害徹夜打戲，因為穿護具，泡在水中，造成溼疹，強調不是台中水質的原因，他打到全身痠痛。還好有台中按摩跟美食療癒他。

台中TIGER CITY威秀影城成為第二家MUVIE CINEMAS據點，今天開幕。（記者蘇金鳳攝）台中TIGER CITY威秀影城成為第二家MUVIE CINEMAS據點，今天開幕。（記者蘇金鳳攝）

李李仁說，台中影迷真有福氣，過年就能來這裡體驗高規格影音享受，希望大家能常來看電影。他也為國片宣傳，表示自己今年有兩部片上映，分別是96分鐘跟進行曲，兩部片風格不同，希望都能讓觀眾看到用心。

威秀影城表示，每個影廳搭配QSC 四迴路音響及7.1環繞聲道，並採用尊榮皮質座椅，座椅間距寬達130公分，更是全台中最寬敞影廳，MUVIE CINEMAS 台中TIGER CITY貼心設計，讓中台灣影迷看電影更舒適入迷。

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