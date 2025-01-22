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畢書盡不藏了！後台發傳單 真實心聲曝光

畢書盡。（索尼提供）畢書盡。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡4/19將在北流舉辦售票演唱會「BII WITH YOU」，粉絲都直呼非常期待，他也表示非常開心，但內心還是有些緊張，已經進入備戰期。此外，他在宣傳上也全力投入，甚至和同事聯手一起製作演唱會宣傳傳單，身為I型人的他更突破自我，在《2025超級巨星紅白藝能大賞》錄影的後台和電視通告時，向遇到的藝人好友們，包括五堅情、TRASH、孫盛希等發送傳單，努力宣傳演唱會，他直呼：「這真的是很大的挑戰！」

畢書盡。（索尼提供）畢書盡。（索尼提供）

Bii去年底發行全新專輯《BII WITH YOU》後各界邀約不斷，年底接下近20場演出與尾牙活動，加上繁忙的宣傳通告，天天行程馬不停蹄，但他都會提醒自己，要面對4月的演唱會，沒有生病的空間，演出不斷時，他為了護嗓，隨身必備潤喉的熱茶。除了保養聲音，注重身材的Bii更是為了演唱會持續增肌健身，不過過年前進入聚餐旺季，他表示，平時都吃健身教練開出的健身餐，所以一旦有聚會時不會特別忌口，「和朋友聚餐，我會正常吃，不過會秉持7：3概念，肉吃多一些。」他工作再忙，依然維持一周至少健身4天的頻率，他直說：「保持身材的秘方就是不要懶惰。」

除了宣傳新專輯，Bii畢書盡也為演唱會展開宣傳，這次特別挑戰親手製作宣傳傳單，發送給歌手好友們，傳單上所有的圖案、字體、顏色和版型由他拼貼設計，他幾乎都選擇金色字體，他笑說：「黃金代表發財，希望演唱會圓滿成功、也希望粉絲看完演唱會後可以發大財。」他在錄製《2025超級巨星紅白藝能大賞》時，在後台發送傳單，不過身為I型人的他在事前頗為緊張，略顯不安的走來走去，直到把傳單遞送到好友們手中，表情才終於放鬆。

傳單上請歌手好友們填寫想在演唱會上聽Bii唱的歌，TRASH的阿夜和孫盛希不約而同都點了Bii的新歌〈不苦〉，阿夜說：「最近開車時會聽這一首！」還挑戰了歌曲中的高音。希希也點了她覺得洗腦又抓耳的〈不苦〉，還跟Bii研究起韓文的「不苦」該怎麼說。

畢書盡（中）與五堅情。（索尼提供）畢書盡（中）與五堅情。（索尼提供）

由於五堅情的黃偉晉是節目主持人，所以Bii送傳單時黃偉晉不在，Bii自然站進五堅情的行列中，婁峻碩開玩笑說：「歡迎今天新加入的成員Bii畢書盡！」笑稱要把黃偉晉換掉，讓Bii驚呼：「我可以嗎？」而婁峻碩也點歌Bii的代表作〈Come back to me〉、賴晏駒（小賴）則點了〈轉身之後〉，Bii也搶先清唱一段〈轉身之後〉。Bii演唱會發送傳單影片從今日起至過年期間，陸續於Bii的社群上架。

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