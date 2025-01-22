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小賈斯汀結婚6年IG「取消關注老婆海莉」 他火速澄清回應婚變

小賈斯汀爆出IG取消關注海莉，他立刻澄清。（翻攝自IG）小賈斯汀爆出IG取消關注海莉，他立刻澄清。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕小賈斯汀最近傳出疑似在家呼麻，引發爭議，如今又有眼尖網友發現，他似乎取消妻子海莉的IG追蹤，遭疑婚變。對此，小賈斯汀迅速澄清，表示取關海莉是因為帳號遭人入侵。

小賈斯汀在2018年7月與海莉鮑德溫結婚，2024年8月迎來第一個孩子，正式升格為新手爸媽。只是兩人結婚6年多，婚變傳聞從來沒有停過，如今又被網友抓包，小賈斯汀取消對海莉的關注，網友議論紛紛，「就在等他們離婚的一天」、「他們一定是要離婚了」、「跟席琳那才是真的」、「不要扯席琳娜」。

小賈斯汀曬出與兒子Jack的合照。（翻攝自IG）小賈斯汀曬出與兒子Jack的合照。（翻攝自IG）

其實小賈斯汀自從與海莉結婚後，外界對兩人的討論從來沒有少，還出現「小賈、席琳娜」派以及「小賈、海莉」派粉絲的紛爭，鬧得沸沸揚揚。

小賈斯汀（左）在取關老婆海莉風波，特別曬出夫妻合影。（翻攝自IG）小賈斯汀（左）在取關老婆海莉風波，特別曬出夫妻合影。（翻攝自IG）

對此，小賈斯汀立刻發文闢謠，稱自己的IG帳號被入侵，對方取消了他對妻子的關注，強調並不是他所為。同時，小賈斯汀還曬出與海莉的合影，還有他抱著寶寶Jack的照片，正在好好當個奶爸。

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