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娛樂 最新消息

比完《大嘻哈》沒錢付房租！嘻哈界「神鵰俠侶」不忍全說了

「神鵰俠侶」Majin &amp; God Øne推出新歌《撲火》。（品齊文化傳媒提供）「神鵰俠侶」Majin & God Øne推出新歌《撲火》。（品齊文化傳媒提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈界的「神鵰俠侶」Majin & God Øne推出新歌《撲火》，身為情侶檔的兩人，認為一起合作的好處就是能夠分工合作，彼此在工作中互相理解，並且在創作過程中提供專業建議，有時也能借此放鬆並互相支持。

Majin & God Øne的音樂旅程從《大嘻哈時代2》開始，然而在節目結束後回歸生活，有天兩人付完房租後，發現幾乎無法維持基本的生活費用，這段艱辛經歷正是他們創作《撲火》的靈感來源之一。

God Øne。（品齊文化傳媒提供） God Øne。（品齊文化傳媒提供）

在最困難的時候，兩人坦言是彼此的愛與支持讓他們堅持下來，並互相鼓勵在每次機會來臨時勇敢把握。他們認為，若沒有對方，自己無法走到今天。

Majin & God Øne在《撲火》MV中本色演出，這段由兩人共同創作並詮釋的音樂作品，講述了兩個相愛的人，在困難的環境下為愛無怨無悔地堅持下去，傳遞愛情可以跨越所有障礙的力量。

Majin是混血兒。（品齊文化傳媒提供）Majin是混血兒。（品齊文化傳媒提供）

《撲火》MV展現了兩人日常生活中的情感連結，也描繪了一段富家女孩與街頭男孩的浪漫故事，儘管兩人遭遇重重挑戰，最終依然攜手走過困難，勇敢迎接未來。

近來有網友提到，God Øne的唱腔比周杰倫更不清楚，但卻非常有特色，對此，God Øne謙虛回應：「不得不說周董真的很厲害，領先世界幾十年，現今嘻哈音樂非常流行Mumble rap的唱法，而我會這樣唱是因為身為一個慵懶的南部人，講話黏在一起是必須的吧！」

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