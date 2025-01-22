《夜市王》又惹議！南機場蚵嗲攤爆「爐具臨時被換」：炸10個破9個

南機場夜市「饗咬好佳蚵嗲」到總決賽前才發現爐具被換，導致無法提供最佳品質的成品。（翻攝自YT、臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝節目《夜市王》18日舉辦總決賽，最終由花蓮東大門夜市奪冠。而對手南機場夜市的「饗咬好佳蚵嗲」在賽後難掩鬱悶心情透露，他們到賽前才發現主辦單位提供的爐具與事前溝通不符，導致無法提供出最佳餐點品質，同時也向當時排隊苦等的民眾致歉，此舉引發許多支持者要求《夜市王》主辦方出面給個說法。

饗咬好佳蚵嗲老闆無奈揭出餐品質不佳的原因。（翻攝自Threads）

南機場30年老店「饗咬好佳蚵嗲」在參賽前就擁有不少忠實顧客，沒想到卻因爐具問題在總決賽慘輸，攤販老闆表示他們原本要帶自己平常使用的器具至高雄比賽，沒想到被主辦拒絕，比賽當天抵達現場時才發現爐具規格全都不同，結果大幅影響出餐品質，老闆無奈表示，「炸10個就破9個，你能想像鍋子直接浮在爐架上面，開火只能燒到鍋底的情況嗎？」

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更雪上加霜的是，比賽規則從原本限購5種品項改為無上限，蚵嗲攤忙得根本炸不完，導致品質欠佳、出餐速度又慢，本希望能藉由比賽讓更多人認識這道美食，沒想到卻自毀招牌。

貼文一出，《夜市王》官方現身回覆：「老闆辛苦了！不熟悉的場地、無法駕馭的道具加上爆炸的人潮。大家一定會再光顧南機場親自去吃」，引不少人不滿認為官方還是沒給出一個合理的說法，紛紛湧入開嗆，事隔不久官方見民怨四起，只好悄悄刪除留言。

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